बेल्ट से बीएसए की पिटाई मामले की जांच के लिए पहुंचे एडी बेसिक, बेहोश हुए कई बच्चे

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शिक्षकों के विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश सरकार ने सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच में दोषी पाए जाने के बाज निलंबित कर दिया है. इस बीच इस मामले की जांच करने प्रदेश के एडी बेसिक स्कूल पहुंचे. वहां स्कूल के हे़डमास्टर के समर्थन बच्चों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान कुछ बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो गए. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया.

कहां और किस स्कूल का है मामला

यह मामला सीतापुर जिले के महमूदाबाद के नदवा गांव के प्राथमिक विद्यालय का है. इस गांव के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर बृजेंद्र वर्मा एक मामले में सफाई देने के लिए बीएसए कार्यालय गए थे. वहां उनकी बीएसए से कहासुनी हो गई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि वर्मा ने बेल्ट निकालकर बीएसए की पिटाई कर दी. बीएसए की शिकायत पर पुलिस ने वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

बीएसए पर बेल्ट से हमला करने के मामले की जांच के लिए एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी शुक्रवार को स्कूल पहुंचे. वहां उन्होंने स्कूल के बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों से बातकर जानकारी जुटाई. एडी बेसिक के दौरे के दौरान स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों ने हेडमास्टर वर्मा के समर्थन में प्रदर्शन किया. इस दौरान कुछ बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो गए. एडी बेसिक के निर्देश पर बच्चों को इलाज के लिए ले जाया गया.

एक महिला शिक्षक भी हुई है निलंबित

इस मामले में अवंतिका गुप्ता नाम की एक शिक्षक का नाम भी आ रहा है. उन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है. इस महिला शिक्षक के साथ बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की फोटो वायरल हो रही थी. इस मामले के जानकार लोगों का कहना है कि बीएसए आरोपी प्रधानाध्यापक विजेंद्र कुमार वर्मा पर शिक्षिका अवंतिका गुप्ता की फर्जी हाजिरी लगाने का दबाव बना रहे थे. इसी को लेकर विवाद था. प्रधानाध्यापक और बीएसए के मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था.

