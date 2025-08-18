विज्ञापन
‘अल्लाह के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं...’ कहने वाले यूपी के सिपाही पर हुई कार्रवाई 

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाने में तैनात सिपाही सुहैल खान ने सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. सुहैल खान ने मंदिर के अंदर एक रील बनाई थी.

  • गाजियाबाद के सिपाही सुहैल खान ने मंदिर में खड़े होकर एक विवादित टिप्पणी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया.
  • वीडियो में सुहैल खान ने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, जो वायरल हो गया.
  • इस पोस्ट पर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की.
गाजियाबाद:

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सुहैल खान नाम के सिपाही ने मंदिर में खड़े होकर एक सेल्फी ली और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया. इस पोस्ट में विवादित लाइन लिखने के बाद उसकी पोस्ट वायरल हुई तो इसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने सुहैल खान को लाइन हाजिर करने की कार्रवाई कर दी. अब हिंदूवादी संगठन इस सिपाही की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं. 

18 सेकेंड का वीडियो हुआ था वायरल 

दरअसल गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाने में तैनात सिपाही सुहैल खान ने सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. सुहैल खान ने मंदिर के अंदर एक रील बनाई. इस रील में वह मंदिर के अंदर खड़ा दिख रहा है. इसमें कहा गया है कि ‘अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है'. 18 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

सोशल मीडिया पर सिपाही सुहैल खान की पोस्ट देखने के बाद हिंदू संगठन खासे नाराज हैं. उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है. हिंदू संगठनों के विरोध के बाद अधिकारियों ने जब सुहैल खान की पोस्ट का संज्ञान लिया तो तत्काल सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया. 

हिंदू संगठनों ने किया विरोध 

सिपाही की इस पोस्ट को लेकर हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है. हिंदूवादी नेताओं ने गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिकारियों से सिपाही पर हुई कार्रवाई को नाकाफी बताया है. हिंदू नेताओं ने कहा है कि लाइन हाजिर करना बहुत छोटी कार्रवाई है. जिस तरह की पोस्ट सिपाही ने की है, उसको बड़ी अनुशासनहीनता मानते हुए उसे बर्खास्‍त करना चाहिए. 

