हिजाब विवाद में दुनिया के बड़े शिया धर्मगुरु भी कूदे, बिहार सीएम नीतीश कुमार को दी ये नसीहत

हिजाब विवाद पर दुनिया के बड़े शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपील की कि वे लड़की को बुलाकर बात करें और नौकरी न छोड़ने के लिए समझाएं. (एनडीटीवी के लिए अजय कुमार दुबे की रिपोर्ट)

हिजाब विवाद में दुनिया के बड़े शिया धर्मगुरु भी कूदे, बिहार सीएम नीतीश कुमार को दी ये नसीहत
  • मौलाना सैफ अब्बास ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिजाब विवाद तुरंत सुलझाने की अपील की
  • उन्होंने सुझाव दिया कि नीतीश कुमार उस लड़की से बात करें और उसे नौकरी छोड़ने से रोकें
  • मौलाना ने कहा कि यह विवाद मुख्यमंत्री नीतीश की सेकुलर और साफ छवि के खिलाफ है
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हालिया हिजाब विवाद तूल पकड़ चुका है. इसलिए इस पर हर जगह चर्चा हो रही है. अब दुनिया के जाने-माने शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपील की है कि वे इस मामले को तुरंत सुलझाएं. मौलाना सैफ अब्बास ने कहा, “नीतीश फौरी तौर पर उस लड़की को बुलाएं, उससे बात करें और कहें कि नौकरी मत छोड़ो, मैं तुम्हारे पिता समान हूं. मैं समझता हूं कि नीतीश ने अनजाने में यह काम किया है.”

ये भी पढ़ें : ऑफिस में हिजाब या बुर्का पहनने पर क्या पाबंदी? नुसरत आज ज्वाइन करेंगी जॉब, नीतीश ने हटाया था नकाब

नीतीश कुमार की छवि को नुकसान

धर्मगुरु ने आगे कहा कि वीडियो देखकर उन्हें अफसोस हुआ क्योंकि यह नीतीश की छवि के खिलाफ है. नीतीश की जो छवि है, उसके विपरीत यह वीडियो है. आज जिस तरीके से विवाद पैदा हुआ है, नीतीश को तुरंत समाधान करना चाहिए. अगर समाधान नहीं हुआ तो उनकी छवि को नुकसान होगा. नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए मौलाना ने कहा कि नीतीश एक सेकुलर और साफ छवि वाले नेता हैं. हालांकि हाल के दिनों में उनकी कुछ गतिविधियों को लेकर लोग कह रहे हैं कि वे सत्ता चलाने के काबिल नहीं हैं. कभी किसी के सिर पर गुलदस्ता रख देते हैं, कभी किसी को हार पहना देते हैं.

ये भी पढ़ें : हिजाब विवाद: नुसरत को झारखंड से नौकरी का ऑफर, बिहार में आज ज्वाइनिंग के दिन नया ट्विस्ट

जावेद अख्तर पर निशाना

मौलाना सैफ अब्बास ने विवाद पर टिप्पणी करने वाले जावेद अख्तर को भी घेरा. उन्होंने कहा, “ये इस्लाम के नियमों को नहीं मानते, चेहरा क्यों देखना है? इस्लाम की शिक्षा मालूम होनी चाहिए. सिर्फ नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता. यहां तक कि कुरान में साफ लिखा है कि ‘अपनी ओढ़नियों को अपने सीने तक गिरा लो.' इसका मतलब चेहरा ढकना भी जरूरी है. कुरान का हुक्म मुसलमान फॉलो कर रहा है.” नीतीश फौरी तौर पर लड़की को बुलाएं, उससे बात करें और कहें कि नौकरी मत छोड़ो, मैं तुम्हारे पिता समान हूं. यह काम उन्होंने अनजाने में किया है.

