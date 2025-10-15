विज्ञापन
हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. परिजनों का आरोप है कि इस लाइन की शिकायत कई बार की गई थी, लेकिन बिजली विभाग ने ध्यान नहीं दिया.

प्रसाद चढ़ा रहे भक्तों पर गिरी बिजली की लाइन, पुजारी के बेटे की मौत
  • हरदोई जिले में नृसिंह भगवान मंदिर के प्रांगण में हाईटेंशन लाइन टूटने से गंभीर हादसा हुआ.
  • मंदिर परिसर में भक्त प्रसाद चढ़ा रहे थे तभी 11 हजार केवी की लाइन टूटकर टीन के शेड पर गिर गई और स्पार्किंग हुई.
  • हादसे में पुजारी के 16 वर्षीय पुत्र कार्तिकेय मिश्र की मौके पर ही झुलसने से मौत हो गई.
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब नृसिंह भगवान मंदिर के प्रांगण में प्रसाद चढ़ा रहे भक्तों पर अचानक बिजली के तारों में हुई स्पार्किंग के बाद 11 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन टूटकर गिर गई. अचानक हुए इस हादसे में पुजारी के बेटे की मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए. धमाके के साथ स्पार्किंग होने के बाद तार टूट कर गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. तार गिरने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित होकर मंदिर के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया. जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों और पुलिस ने दोषी लोगों पर कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया.

ये मामला कोतवाली शहर इलाके के हरदोई सांडी मार्ग पर नृसिंह भगवान मंदिर का है. बताया जा रहा है कि मंदिर प्रांगण में बाहर की तरफ हनुमान जी की मूर्ति पर भक्त मंगलवार शाम को प्रसाद चढ़ा रहे थे. तभी अचानक तेज स्पार्किंग के साथ 11 हजार केवी की एचटी लाइन टूटकर टीन के शेड पर गिर गई. इस हादसे में पुजारी कुलदीप मिश्र का 16 साल का बेटा कार्तिकेय मिश्र मौके पर ही गंभीर रूप से झुलस गया और जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई. वहीं दो अन्य लोग सतीश और साक्षी भी घायल हुए. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. परिजनों का आरोप है कि इस लाइन की शिकायत कई बार की गई थी, लेकिन बिजली विभाग ने ध्यान नहीं दिया. जाम की सूचना पाकर पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं थे. बाद में मौके पर एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा और सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है.

मृतक के पिता मंदिर के पुजारी कुलदीप मिश्रा का कहना है कि मै नृसिंह मंदिर का पुजारी हूं. यहां से दो बार लाइन टूट चुकी है और कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज बिजली विभाग की लापरवाही से हमारा बच्चा चला गया है. सुशील कुमार मिश्रा एसडीएम सदर हरदोई का कहना है कि आज शाम को नृसिंह भगवान का मंदिर सांडी रोड कोतवाली शहर के अंतर्गत बिजली के तार टूट कर गिरने से तीन लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी. तीनों लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया, जिसमें एक बच्चा जिसका नाम कार्तिकेय मिश्रा पुत्र कुलदीप मिश्रा 16 वर्ष की मौत हो गई है और दो घायलों का इलाज चल रहा है.

