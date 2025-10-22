गाजियाबाद में बड़ी इमारत में लगी भीषण आग, खाली कराई गई बिल्डिंग 

यूपी के गाजियाबाद में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. आग पहले ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट की बालकनी से शुरू हुई और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया. बिल्डिंग में रहने वाले 20 परिवारों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. गाज़ियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के शक्ति खंड-2 स्थित प्लॉट नंबर 188 पर बनी इमारत में आज रात भीषण आग लग गई.

हादसे के दौरान इमारत में रहने वाले 20 परिवारों को आसपास के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फ्लैटों में रखा घरेलू सामान, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर पूरी तरह खाक हो गए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी. सूचना पर थाना इंदिरापुरम पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. टीमों ने बमुश्किल आग पर नियंत्रण पाया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जनहानि नहीं हुई. आग किन कारणों से लगी इसका भी पता नहीं चला है दमकल विभाग की टीम इसकी पड़ताल कर रही है.