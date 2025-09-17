विज्ञापन
इनसाइड स्टोरी : दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले ढेर, जानें कौन थे शूटर और कैसे हुआ एनकाउंटर

पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में मौजूद हैं. जब पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई. इस दौरान एक सिपाही घायल हो गया और हरियाणा पुलिस की गाड़ी पर भी गोलियां लगीं.

गाजियाबाद:

उत्तर स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को बड़ी सफलता मिली है. बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित पैतृक निवास पर 12 सितंबर को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए एसटीएफ ने बुधवार को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया. इस मुठभेड़ में दोनों आरोपी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई.

Disha Patni house Firing Case : पाटनी के विला पर 10-15 राउंड गोली चली थी

पूरे मामले की शुरुआत 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 बजे हुई, जब दो बाइक सवार बदमाशों ने बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के विला नंबर 40 पर 10-15 राउंड गोली चलाईं. दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी (सेवानिवृत्त डीएसपी), मां और बहन खुशबू पाटनी घर पर मौजूद थे. लेकिन किसी को चोट नहीं लगी. थाना कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज होने के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.

सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग

एसटीएफ की नोएडा यूनिट, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली, साथ ही आसपास के राज्यों के क्राइम रिकॉर्ड्स और तकनीकी निगरानी से दोनों बदमाशों की पहचान कर ली. गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान बताया गया. पुलिस ने परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है.

हरियाणा पुलिस की गाड़ी पर भी गोलियां लगी

पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान रविंद्र और उसके एक साथी अरूण के रूप में हुई है, जो दोनों हरियाणा के रहने वाले थे. पुलिस ने उनके पास से पिस्तौल, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है. दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

