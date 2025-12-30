विज्ञापन
विशेष लिंक

लखनऊ के राष्‍ट्र प्रेरणा स्‍थल के पास 170 भेड़ों की कैसे हो गई मौत? सीएम योगी ने जांच के दिए आदेश

आसरा द हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट (एनजीओ) की संस्थापक चारू खरे ने कहा कि एक कार्यक्रम आयोजित होने के कुछ दिनों बाद लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के आसपास के क्षेत्र में करीब 170 भेड़ों की अचानक मौत हो गई है.

Read Time: 3 mins
Share
लखनऊ के राष्‍ट्र प्रेरणा स्‍थल के पास 170 भेड़ों की कैसे हो गई मौत? सीएम योगी ने जांच के दिए आदेश
  • लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास करीब 170 भेड़ों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई.
  • पुलिस ने मृत भेड़ों के नमूने जांच के लिए भेजे हैं ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके.
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़ों की मौत का संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास करीब 170 भेड़ों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए नमूनों को जांच के लिए भेजा है. अधिकारी इस बात का आकलन कर रहे हैं कि कहीं बीमारी, जहर या लापरवाही के कारण तो इन भेड़ों की मौत नहीं हुई है. इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़ों की मौत का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं.

मड़ियांव पुलिस स्टेशन में जमा एक आवेदन में आसरा द हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट (एनजीओ) की संस्थापक चारू खरे ने कहा कि यहां एक कार्यक्रम आयोजित होने के कुछ दिनों बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल के आसपास के क्षेत्र में करीब 170 भेड़ों की अचानक मौत हो गई है. खरे ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि इन भेड़ों की मौत अपशिष्ट पदार्थ खाने से हुई है या किसी अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर उन्हें जहर दिया है.

ये भी पढ़ें: प्रचंड ठंड में भी जनसेवा के लिए पहुंचे सीएम योगी, बोले - घबराइये मत, हर समस्या का करेंगे समाधान

मृत भेड़ों का पोस्‍टमार्टम कराने की मांग 

उन्होंने इस मामले में गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए ताकि भेड़ों की रहस्यमय मौत के कारणों का पता लगाया जा सके.

खरे ने कहा, “यदि किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है या जहर दिए जाने की पुष्टि होती है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. हमारा संगठन जांच में हर संभव सहयोग देगा.”

ये भी पढ़ें: शीतलहर का कहर... यूपी में सभी स्कूल 4 दिनों तक बंद, सीएम योगी ने दिये सख्त निर्देश

उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना “बेहद गंभीर” और “संवेदनशील” है और पशुओं के प्रति क्रूरता और लापरवाही की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

मड़ियाओं के एसएचओ शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए नमूने भेज दिए गए हैं.

10 हजार रुपये के मुआवजे का ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि भेड़ की मौत का संज्ञान लेते हुए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं. बयान में यह भी कहा गया है कि प्रति भेड़ 10,000 रुपये का मुआवजा घोषित किया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sheep Died, Sheep Died Lucknow, Lucknow Police, Yogi Adityanath
Get App for Better Experience
Install Now