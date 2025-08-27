बंद हो जाएगा आपका बैंक खाता, नहीं कर पाएंगे लेनदेन... तुरंत करें ये काम

डिजिटल युग में पैसों का लेनदेन काफी आसान हो गया है, एक क्लिक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और कुछ ही सेकेंड में आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं. ये सब आपके बैंक खाते के जरिए होता है, लेकिन जब बैंक की तरफ से कोई टेक्निकल दिक्कत आती है तो पेमेंट फंस जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है. अब अगर हम आपको ये बताएं कि आपका बैंक खाता ही बंद हो सकता है तो आप यकीन नहीं करेंगे. दरअसल ऐसा वाकई हो सकता है, अगर आपने ये चीज नहीं की तो बैंक आपका खाता बंद कर सकता है.

तुरंत करें ये काम

अपने बैंक खाते को बंद होने से बचाने के लिए आपको केवाईसी करना जरूरी है. अगर आपके खाते का केवाईसी पूरा नहीं हुआ है तो कभी भी बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है. इसके लिए बैंक की तरफ से मेल या फिर मैसेज से पहले जानकारी दी जाती है, जिसमें केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा जाता है. हालांकि कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसा करने से उन्हें काफी दिक्कत हो सकती है.

अगर आप अपने खाते का केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपके सभी लेनदेन बंद हो सकते हैं

आपका बैंक खाता ब्लॉक होने से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे.

एक बार बैंक खाता बंद हुआ तो आपको इसके लिए बैंक की ब्रांच में विजिट करना होगा.

कहां कर सकते हैं KYC अपडेट?

अब सवाल है कि आप अपना केवाईसी कैसे और कहां अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए ग्रामीण इलाकों में कैंप लगाए जा रहे हैं. एक जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक तमाम ग्राम पंचायतों में ये कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां जाकर आप अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी नजदीकी ब्रांच में जाकर भी ये काम पूरा करवा सकते हैं. आपके बैंक एजेंट भी ये काम करवा सकते हैं.

भारत में कितनी महिलाएं पीती हैं शराब? जानें इस मामले में कौन सा राज्य है नंबर वन

कैसे अपडेट होगी KYC?

आप ऑनलाइन भी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए आपका आधार कार्ड आपके पास रखें. ऑनलाइन केवाईसी अपडेट के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है.