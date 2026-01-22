विज्ञापन
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों की अब खैर नहीं, बंद करने के लिए की गई सिफारिश

CAQM की फ्लाइंग स्क्वॉड ने उद्योगों, डीज़ल जेनरेटर (DG) सेट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमॉलिशन साइट्स, सड़क की धूल और कचरा जलाने जैसे मामलों पर फोकस किया. जांच के दौरान 241 उद्योगों, 22 DG सेट, 5 निर्माण स्थलों और 62 सड़क हिस्सों का निरीक्षण किया गया.

दिल्ली में प्रदूषण पर बड़े एक्शन की तैयारी में प्रशासन
NDTV
  • दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए CAQM ने सख्त कदम उठाए हैं.
  • जांच में 72 जगहों पर कठोर कार्रवाई जैसे फैक्ट्री बंद करना, DG सेट सील करना और नोटिस जारी करना सुझाया गया है.
  • नोएडा और फरीदाबाद में सड़क धूल प्रदूषण की जांच के दौरान 20 जगहों पर भारी प्रदूषण पाया गया.
नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब प्रशासन भी एक्शन मोड में दिख रहा है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) लगातार सख्त कदम उठा रहा है. CAQM ने उन फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं. सरकार की तरफ से ऐसी फैक्ट्रियों को बंद करने की सिफारिश की गई है. आपको बता दें कि CAQM दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. इसी कड़ी में CAQM की Enforcement Task Force (ETF) ने 7 से 19 जनवरी 2026 के बीच NCR के अलग-अलग इलाकों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कुल 330 जगहों पर जांच की गई.

CAQM की फ्लाइंग स्क्वॉड ने उद्योगों, डीज़ल जेनरेटर (DG) सेट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमॉलिशन साइट्स, सड़क की धूल और कचरा जलाने जैसे मामलों पर फोकस किया. जांच के दौरान 241 उद्योगों, 22 DG सेट, 5 निर्माण स्थलों और 62 सड़क हिस्सों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 90 मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया गया.उल्लंघन के मामलों में 72 जगहों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है. इसमें फैक्ट्रियों को बंद करना, DG सेट सील करना और शो-कॉज नोटिस जारी करना शामिल है. इसके अलावा 9 रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स को बंद करने की भी सिफारिश की गई है.

सड़क की धूल को लेकर नोएडा और फरीदाबाद में विशेष अभियान चलाया गया. 150 सड़क हिस्सों की जांच में 20 जगहों पर भारी धूल प्रदूषण पाया गया, जबकि कई जगहों पर मध्यम स्तर की धूल दर्ज की गई. धूल नियंत्रण के नियमों का पालन न करने पर MCD को नोटिस भेजा गया है और 5 ज़ोन से एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मिल चुकी है.

उत्तर दिल्ली में कचरा और बायोमास जलाने के मामलों की भी जांच की गई. 65 जगहों पर निरीक्षण के दौरान 47 जगहों पर कचरा जलाने और 18 जगहों पर कचरा डंप करने के मामले सामने आए. इन सभी मामलों की रिपोर्ट संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है.CAQM ने कहा है कि NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त प्रवर्तन, एजेंसियों के बीच तालमेल और सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी बेहद जरूरी है.

