WhatsApp Backup है, फिर भी चैट क्यों गायब हो जाती है? यहां जान लें कारण

WhatsApp Backup Mistakes: कई बार ऐसा होता है कि फोन बदलने या WhatsApp दोबारा इंस्टॉल करने के बाद भी हमारी पुरानी चैट वापस नहीं आती हैं, जबकि बैकअप चालू होता है. ऐसे में यूजर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जब बैकअप है, तो चैट गायब क्यों हो गई? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो यहां हम आपको इसी का कारण बताने वाले हैं. कारण जानकर आप दोबारा ऐसा होने से खुद को बचा सकते हैं.
बेकअप के बाद भी क्यों गायब हो जाती हैं चैट?
इसके पीछे कुछ आम वजह जिम्मेदार हो सकती हैं. जैसे-Google अकाउंट या Apple ID
WhatsApp का बैकअप Android में Google Drive और iPhone में iCloud पर सेव होता है. अगर आपने नया फोन सेट करते समय अलग अकाउंट से लॉग-इन कर लिया, तो बैकअप दिखेगा ही नहीं. इसलिए हमेशा उसी अकाउंट से लॉग-इन करें, जिससे बैकअप लिया गया था.फोन नंबर बदलना
WhatsApp बैकअप सीधे आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है. अगर आपने नया नंबर डालकर WhatsApp एक्टिवेट किया है, तो पुराने नंबर का बैकअप काम नहीं करेगा. ऐसे में चैट अपने-आप रिस्टोर नहीं हो पाती.लेटेस्ट बैकअप न होना
कई लोग मान लेते हैं कि बैकअप अपने-आप रोज होता है, लेकिन अगर इंटरनेट बंद था, स्टोरेज फुल थी या बैकअप सेटिंग 'Never' पर थी, तो नया बैकअप बना नहीं बनता है. ऐसे में पुरानी या अधूरी चैट ही वापस आती है या कई बार कुछ भी बेकअप नहीं होता है.बैकअप फाइल करप्ट
अगर Google Drive या iCloud में बैकअप ठीक से सेव नहीं हुआ या बीच में प्रोसेस रुक गया, तो रिस्टोर के समय WhatsApp चैट नहीं दिखाता. यह टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो कई बार यूजर के कंट्रोल में नहीं होती है.Android से iPhone या iPhone से Android बदलना
दोनों प्लेटफॉर्म के बैकअप सिस्टम अलग होते हैं. अगर सही ऑफिशियल टूल का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो चैट ट्रांसफर नहीं होती है.WhatsApp को बिना बैकअप के डिलीट कर देना
इन सब से अलग अगर आपने WhatsApp को बिना बैकअप के डिलीट कर दिया, तो उस समय की लेटेस्ट चैट हमेशा के लिए चली जाती है.
इसलिए बेहतर यही है कि बैकअप सेटिंग्स समय-समय पर चेक करें, सही अकाउंट और नंबर इस्तेमाल करें और फोन बदलने से पहले मैन्युअल बैकअप जरूर लें. इससे आपकी जरूरी चैट कभी गायब नहीं होगी.
