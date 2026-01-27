फोन की बैटरी 100% दिखाती है लेकिन जल्दी खत्म हो जाती है? ये गलत सेटिंग हो सकती हैं कारण, तुरंत करें चेक

How do I stop my phone battery from draining so fast: कई लोगों की शिकायत होती है कि वे अपने फोन को फुल चार्ज करते हैं, बैटरी 100% होती है लेकिन फिर थोड़ी ही देर में बैटरी तेजी से गिरने लगती है. ऐसे में उन्हें बार-बार फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है. कई बार इसके चलते वे अपना जरूरी काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं. ऐसे में फिर सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कहीं उनके फोन की बैटरी खराब तो नहीं हो गई है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि बैटरी खराब होने से अलग इसके पीछे और भी कुछ आम कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

जल्दी क्यों खत्म हो जाती है फोन की बैटरी?

सबसे पहला कारण है बैकग्राउंड ऐप्स. हमारे फोन में कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल न करने पर भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं. ये ऐप्स इंटरनेट, लोकेशन और डेटा का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे बैटरी जल्दी खत्म होती है. इसके लिए Settings में जाकर Battery या App Usage सेक्शन में देखें कि कौन-से ऐप ज्यादा बैटरी खा रहे हैं. इसके बाज जो ऐप्स जरूरी नहीं हैं, उन्हें बंद या अनइंस्टॉल कर दें.

दूसरा बड़ा कारण है स्क्रीन ब्राइटनेस. अगर फोन की ब्राइटनेस हमेशा हाई रहती है या Auto Brightness बंद है, तो बैटरी बहुत जल्दी गिरती है. बेहतर होगा कि Auto Brightness ऑन रखें या जरूरत के हिसाब से ब्राइटनेस कम रखें.

तीसरी चीज है लोकेशन और GPS सेटिंग. कई ऐप्स हर समय लोकेशन एक्सेस करती रहती हैं, जैसे मैप्स, सोशल मीडिया और फूड डिलीवरी ऐप्स. इससे बैटरी पर काफी असर पड़ता है. Settings में जाकर Location Access को 'While using the app' पर सेट कर दें. इससे आपकी बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगी.

चौथा कारण हो सकता है नेटवर्क और कनेक्टिविटी. कमजोर नेटवर्क वाले इलाके में फोन बार-बार सिग्नल ढूंढता है, जिससे बैटरी ज्यादा खर्च होती है. ऐसे में Wi-Fi, Bluetooth और Mobile Data को केवल जरूरत के समय ही ऑन करें बाकी समय बंद रहने दें.

कई बार बैटरी खत्म होने के पीछे आपका चार्जर भी जिम्मेदार हो सकता है. ऐसे में एक बार अपना चार्जर बदलकर भी जरूर देखें. लोकल चार्जर से फोन को चार्ज न करें. इससे आपके फोन की बैटरी के साथ-साथ ओवरऑल फंक्शन भी बेहतर रहेगा.

यानी अगर बैटरी जल्दी-जल्दी ड्रेन हो रही है, हर बार बैटरी खराब हो, ऐसा जरूरी नहीं है. सही सेटिंग्स और थोड़ी सावधानी से आप अपने फोन की बैटरी लाइफ काफी हद तक सुधार सकते हैं.

