Phone को 100% चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए? जानिए ऐसा करने से क्या होता है और कितने परसेंट तक चार्ज करना है सही

Should You Charge your Phone to 100 Percent: आज के समय में मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. ज्यादातर लोग रात में फोन चार्ज पर लगाते हैं और सुबह 100% चार्ज देखकर निकालते हैं. यह आदत आम है, लेकिन क्या ऐसा करना फोन की बैटरी के लिए सही है? क्या आपको अपने फोन को 100% तक चार्ज करना चाहिए? आइए विस्तार से समझते हैं इस बारे में-

फोन को 100% चार्ज करना कितना सही?

आज के स्मार्टफोन में लिथियम-आयन की बैटरी होती है. समय के साथ हर बैटरी कमजोर होती है, चाहे आप कितना भी ध्यान रखें. लेकिन ज्यादा गर्मी और बार-बार 100% चार्ज करने से बैटरी जल्दी खराब हो सकती है.

जब फोन 80% से 100% जाता है, तब बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है. अगर रोज ऐसा किया जाए, तो कई महीनों में बैटरी की क्षमता कम होने लगती है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हमेशा फोन को 100% चार्ज करना गलत नहीं है. फोन खुद इतना स्मार्ट होता है कि ओवरचार्ज न हो. आजकल iPhone और Android फोन में Optimised या Adaptive Charging जैसे फीचर मिलते हैं, जो बैटरी को अपने आप सुरक्षित रखते हैं. एक-दो बार या रोज भी 100% चार्ज करने से फोन तुरंत खराब नहीं होता है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैटरी लंबे समय तक अच्छी चले, तो थोड़ा ध्यान रखना फायदेमंद है.

बैटरी को हेल्दी रखने के लिए फोन को-

20% से 80% के बीच चार्ज रखना सबसे बेहतर माना जाता है. इससे बैटरी पर कम दबाव पड़ता है और लंबे समय तक बैटरी अच्छी परफॉर्मेंस देती है.

अधिक सावधानी बरतने के लिए फोन को चार्ज करते समय गर्म जगह पर न रखें.

तकिए के नीचे रखकर फोन चार्ज न करें.

चार्जिंग के दौरान गेम न खेलें.

हमेशा अच्छी क्वालिटी और ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करें.

ध्यान रखें अगर आप हर 2-3 साल में फोन बदल लेते हैं, तो 100% चार्ज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप फोन को 4-5 साल तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 80% तक चार्ज करने की आदत डालना फायदेमंद रहेगा. 100% चार्ज करना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इसे रोज की आदत बनाना सही नहीं माना जाता है. इस तरह थोड़ी सी सावधानी से आप अपने फोन की बैटरी को ज्यादा समय तक अच्छा रख सकते हैं.