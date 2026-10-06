कौन सा टिकट होता है सबसे पहले कंफर्म, जानें रेलवे का वेटिंग लिस्ट नियम

Railway Ticket Confirmation Rules: भारतीय रेलवे में यात्रा करते समय अगर आपको कंफर्म सीट नहीं मिलती, तो IRCTC सिस्टम आपको वेटिंग टिकट जारी करता है. जब भी कोई यात्री अपना कंफर्म टिकट रद्द करवाता है, तो रेलवे का ऑटोमेटेड सिस्टम एक तय क्रम के तहत वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की सीट कंफर्म करता है. इन सभी वेटिंग कोड्स में GNWL के कंफर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है, जबकि TQWL के कंफर्म होने के चांस सबसे कम होते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इन सभी वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के गणित क्या है और चाट प्रिपियर होने से जुड़े 3 सबसे जरूरी रेलवे नियमों क्या हैं.

वेटिंग लिस्ट कन्फर्मेशन की प्राथमिकता

रेलवे के नियमों को मुताबिक अलग-अलग कोटा और स्टेशनों के आधार पर वेटिंग लिस्ट को प्राथमिकता दी जाती है. नीचे दी गई तालिका से समझें कि किस वेटिंग लिस्ट के क्लियर होने की संभावना कितनी होती है.

वेटिंग प्रकार कंफर्म होने की संभावना प्राथमिकता यह तेजी या धीरे क्यों क्लियर होती है? GNWL सबसे ज्यादा 1st Priority यह ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से बुकिंग करने वालों को मिलता है. सबसे ज्यादा कैंसिलेशन मुख्य कोटे से होते हैं, इसलिए यह सबसे तेज क्लियर होता है. RLWL मध्यम 2nd Priority यह रूट के मुख्य मध्यवर्ती (Intermediate) स्टेशनों के लिए होता है. इन स्टेशनों का अपना छोटा फिक्स कोटा होता है, इसलिए यह GNWL से धीमा क्लियर होता है. PQWL कम 3rd Priority यह छोटे स्टेशनों के समूह के बीच शेयर होता है. सीट तभी क्लियर होती है जब उसी विशिष्ट पूल्ड रूट पर किसी यात्री का टिकट रद्द हो. TQWL सबसे कम 4th Priority यह अंतिम समय की तत्काल बुकिंग पर लागू होता है. यह केवल तभी क्लियर होता है जब कोई अन्य तत्काल टिकट कैंसिल हो. इसे जनरल कैंसिलेशन का लाभ नहीं मिलता.



वेटिंग लिस्ट यात्रियों के लिए रेलवे के 3 बेहद जरूरी नियम



अगर आपका वेटिंग टिकट अपग्रेड होकर RAC में बदल जाता है, तो आपको ट्रेन में यात्रा करने की 100% अनुमति होती है. RAC में आपको साइड लोअर बर्थ पर दूसरे यात्री के साथ आधी सीट शेयर करनी पड़ती है, लेकिन आप कानूनी रूप से ट्रेन में चढ़ सकते हैं.

ट्रेन के प्रस्थान समय से ठीक 4 घंटे पहले अंतिम चार्ट तैयार किया जाता है. इस समय बिना इस्तेमाल हुए VIP और इमरजेंसी कोटा के जारी होने से वेटिंग लिस्ट सबसे तेजी से क्लियर होती है.

अगर चार्ट बनने के बाद भी आपका ऑनलाइन e Ticket वेटिंग लिस्ट जैसे GNWL 12 में ही रह जाता है, तो वह अपने आप रद्द हो जाएगा और पूरा पैसा आपके बैंक खाते में रिफंड कर दिया जाएगा. खास बात ये है कि ऑनलाइन वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते.

वेटिंग लिस्ट कन्फर्मेशन सिस्टम एक नजर में