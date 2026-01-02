Silver ETF: चांदी में निवेश का ये तरीका है शानदार, सेफ्टी के साथ मिलेगा गारंटी का पूरा भरोसा

Silver ETF: सोने-चांदी ने बीते साल रिटर्न के मामले में शेयर मार्केट के साथ कई बड़े निवेशों को पीछे छोड़ दिया. ऐसे में अगर आप निवेश के शौकीन हैं और अब तक सिर्फ फिजिकल सोने-चांदी और डिजिटल गोल्ड के बारे में सोचते आए हैं, तो रुकिए. बाजार में सिल्वर ईटीएफ (Silver ETF) की भी अब चमक तेजी से बढ़ रही है.

अगर आप चांदी की फिजिकल खरीदारी के झंझटों से बचना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. सिल्वर ईटीएफ से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आपको बताते हैं.

क्या है सिल्वर ईटीएफ?

आसान भाषा में कहें तो, सिल्वर ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड स्कीम की तरह है जो आपके पैसे को सीधे चांदी में निवेश करती है. इसमें आपको चांदी को हाथ में लेने या तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं होती. आप स्टॉक मार्केट में शेयर की तरह चांदी खरीदते और बेचते हैं.

क्यों चुनें सिल्वर ईटीएफ?

सिल्वर ईटीएफ में आपको चांदी की शुद्धता की चिंता नहीं करनी पड़ती. फंड हाउस 99.9% शुद्ध फिजिकल चांदी के आधार पर यूनिट्स जारी करते हैं.

चोरी होने का डर नहीं. आपकी चांदी डिजिटल फॉर्म में सेफ रहती है, इसलिए लॉकर के खर्च की बचत होती है.

आप सिर्फ 1 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर भी निवेश शुरू कर सकते हैं. भारी-भरकम ईंटें खरीदने की जरूरत नहीं.

साथ ही जब मन किया, मार्केट रेट पर तुरंत बेचकर पैसे सीधे बैंक अकाउंट में लिए जा सकते हैं.

निवेश कैसे करें?

सिल्वर ईटीएफ में एंट्री करना बेहद आसान है-

आपके पास एक Demat Account होना चाहिए.

अपने ब्रोकर ऐप (जैसे Zerodha, Groww, Angel One) पर सिल्वर ईटीएफ सर्च करें.

अपनी पसंद का फंड चुनें और शेयर की तरह इसे खरीद लें.

चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों में ही नहीं, बल्कि सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) में भी खूब हो रहा है. बढ़ती डिमांड को देखते हुए सिल्वर ईटीएफ लंबे समय में शानदार रिटर्न दे सकता है.

