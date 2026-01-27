सफेद, पीली, हरी, लाल... कितनी तरह की होती हैं नबर प्लेट? जानें हर किसी का मतलब

Number Plate Meanings: भारत उन देशों में शामिल है, जहां सड़कों पर सबसे ज्यादा वाहन चलते हैं. हर साल नए–नए कार मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, जिससे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, जो आपकी कार की नंबर प्लेट से जुड़े होते हैं. बता दें कि, नंबर प्लेट एक कानूनी पहचान चिन्ह होता है, जो मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अनुसार वाहन के आगे और पीछे लगाना अनिवार्य है. इस पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, RTO द्वारा जारी किया जाता है. साथ ही नंबर प्लेट वाहन की पहचान करने में मदद करती है और इसके बिना वाहन चलाना गैरकानूनी माना जाता है. भारत में कई रंग की नंबर प्लेट होती हैं, जिनका अलग-अलग मतलब होता है.

1. व्हाइट नंबर प्लेट (White Number Plate)

इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल प्राइवेट वाहनों के लिए किया जाता है. इसमें सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग के अक्षर होते हैं, जो यह बताते हैं कि यह वाहन पर्सनल यूज के लिए है. इस तरह की नंबर प्लेट वाले वाहनों को किराये या कमर्शियल काम में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है.

2. ग्रीन नंबर प्लेट (Green Number Plate)

ग्रीन नंबर प्लेट सिर्फ पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होती है. इसमें हरे रंग की प्लेट पर सफेद अक्षर लिखे होते हैं. इस तरह की नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, ई‑रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों में लगाई जाती है. यह प्लेट बताती है कि वाहन इको‑फ्रेंडली है और बिजली से चलता है.

3. पीली नंबर प्लेट (Yellow Number Plate)

पीली रंग की नंबर प्लेट भारत में कमर्शियल (व्यावसायिक) वाहनों के लिए होती है. इसमें पीले रंग की प्लेट पर काले अक्षर लिखे होते हैं. इन वाहनों को चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग परमिट होना जरूरी है.

4. ब्लैक नंबर प्लेट (Black Number Plate)

इस तरह की नंबर प्लेट में काले बैकग्राउंड पर पीले रंग के अक्षर होते हैं और इसका इस्तेमाल रेंटल सर्विसिज में किया जाता है. अक्सर लग्जरी होटल इस तरह के वाहनों का उपयोग अपने मेहमानों के लिए करते हैं. इन वाहनों की खास बात यह है कि इन्हें चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग परमिट की जरूरत नहीं होती.

5. ब्लू नंबर प्लेट (Blue Number Plate)

नीले रंग की नंबर प्लेट, जिस पर सफेद अक्षर लिखे होते हैं, फॉरन डिप्लोमैट्स के वाहनों के लिए होती है. इन नंबर प्लेटों पर खास कोड लिखे होते हैं, UN (United Nations), CC (Consular Corps), DC (Diplomatic Corps).

6. लाल नंबर प्लेट (Red Number Plate)

लाल रंग की नंबर प्लेट यह बताती है कि वाहन का पर्मानेंट रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है. यह एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, जो आमतौर पर एक महीने तक मान्य रहता है. इस दौरान वाहन मालिक को अपना पर्मानेंट रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, वरना तय समय के बाद वाहन चलाना नियमों के खिलाफ माना जाता है.

7. अशोक चिन्ह के साथ लाल नंबर प्लेट

भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर लाल रंग की नंबर प्लेट होती है. इस प्लेट पर नंबर की जगह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह लगा होता है.

