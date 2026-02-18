किसानों के लिए लॉन्च हुआ Bharat VISTAAR AI सिस्टम, जानिए कैसे करेगा मदद और जरूरी फीचर्स

Bharat VISTAAR: बजट में घोषणा के कुछ दिनों बाद ही कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को AI आधारित 'भारत‑विस्तार' (Bharat‑VISTAAR) प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया. यह एक डिजिटल सिस्टम है जो किसानों को उनकी खेत की स्थिति के अनुसार डेटा‑आधारित सलाह देगा. इसकी मदद से कोई भी किसान सिर्फ एक फोन नंबर डायल करके फसलों, सरकारी योजनाओं और मंडी भाव जैसे सवालों के तुरंत जवाब अपनी भाषा में पा सकता है. इस AI टूल को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया. इससे किसानों को सही जानकारी जल्दी और आसानी से मिल सकेगी.

क्या है 'Bharat VISTAAR'?

'Bharat VISTAAR' का पूरा नाम Village Information System for Technology‑driven Agriculture and Rural Reach है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई यह योजना देश के करोड़ों किसानों को एक ही स्मार्ट और सरल डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है. चाहे किसान के पास स्मार्टफोन हो या एक साधारण मोबाइल फोन, अब वे आसानी से अपनी खेती से जुड़ी व्यक्तिगत सलाह, सरकारी योजनाओं की जानकारी, लाइव मंडी भाव, मौसम अपडेट और कई अन्य सर्विस पा सकेंगे. उन्हें किसी जटिल वेबसाइट या ऐप में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस तरह Bharat VISTAAR किसानों के लिए जानकारी को बेहद सुलभ और उपयोगी बनाता है.

Bharat Vistaar



किसानों का AI साथी, जो खेती को बनाएगा आधुनिक pic.twitter.com/4R2EG1UF65 — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 17, 2026



'AI Bharati' देगी हर सवाल का जवाब

Bharat VISTAAR की सबसे बड़ी खासियत है, कि बस 155261 नंबर डायल करें और अपने सवालों के जवाब पाएं. यह हेल्पलाइन किसी भी मोबाइल फोन से काम करती है और किसान को सीधे AI सिस्टम 'AI Bharati' से जोड़ देती है, जो किसानों के सवालों का जवाब बिल्कुल बातचीत वाली भाषा में देता है. लॉन्च कार्यक्रम के दौरान AI Bharati का लाइव डेमो भी दिखाया गया, जिसमें उसने किसानों से जुड़े कई सवालों का तुरंत जवाब दिया.

प्रिय किसान साथियों, खेती को लेकर जो भी सवाल मन में उमड़ते हैं, उनका समाधान अब एक कॉल पर होगा।



Bharat Vistaar किसानों का नया साथी है, जो फसल उत्पादन से लेकर रोगों से बचाव के उपायों और मंडी भाव तक बताएगा।



नंबर याद कर लीजिए - 155261 pic.twitter.com/jfNcpv1Rsf — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 17, 2026

Bharat VISTAAR के फीचर्स