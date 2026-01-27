विज्ञापन
विशेष लिंक

Bank Strike Today: आज देशभर में बैंक हड़ताल, जानिए कौन-से काम रुकेंगे और कौन-से घर बैठे होंगे पूरे

आज देशभर में सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है. इस हड़ताल की वजह से ब्रांच बेस्ड काम पर असर पड़ सकता है. हालांकि, डिजिटल और ऑनलाइन सर्विसेज चालू रहेंगी. जानिए हड़ताल में कौन-कौन से काम प्रभावित हैं और किन कामों को घर बैठे पूरे कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Bank Strike Today: आज देशभर में बैंक हड़ताल, जानिए कौन-से काम रुकेंगे और कौन-से घर बैठे होंगे पूरे
Bank Strike Services Affected: कौन-से काम रुकेंगे और कौन-से घर बैठे होंगे पूरे?

Bank Strike Services Affected: आज देशभर में सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने कर्मचारियों के लिए 5-डे वर्किंग वीक की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है. बैंक बंद रहने का ज्यादातर असर ब्रांच के बैंकिंग कामों पर पड़ेगा. हालांकि, डिजिटल और ऑनलाइन सर्विसेज सामान्य रूप से चालू हैं. ऐसे में अगर आप बैंक के लिए निकल रहे हैं, तो यहां जान लें कौन-कौन से काम नहीं हो पाएंगे और कौन से आप घर बैठे पूरे कर सकते हैं.

Bank Strike Today: बैंकों में हड़ताल, नो टेंशन! ग्राहक सेवा केंद्र पर हो जाएंगे कैश जमा-निकासी समेत ये सारे काम

किन-किन बैंकों में हड़ताल

  • भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
  • पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
  • बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)
  • केनरा बैंक
  • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
  • इंडियन बैंक
  • बैंक ऑफ इंडिया (BoI)
  • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
  • इंडियन ओवरसीज बैंक
  • यूको बैंक
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र
  • पंजाब एंड सिंध बैंक

बैंक में हड़ताल से कौन-से काम प्रभावित होंगे?

1. कैश जमा करने या निकालने में परेशानी हो सकती है.

2. पासबुक अपडेट या प्रिंट करने में दिक्कतें आ सकती हैं.

3. डिमांड ड्राफ्ट (DD) और पे ऑर्डर बनवाना

4. KYC से जुड़े फिजिकल काम

5. डॉक्यूमेंट जमा या अपडेट करना 

6. लॉकर सर्विसेज

7. बैंक गारंटी या सर्टिफिकेट

बैंक हड़ताल में घर बैठे होंगे ये काम

अच्छी खबर यह है कि कई काम घर बैठे आसानी से पूरे किए जा सकते हैं. इनमें नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के सभी काम शामिल हैं, जिनमें NEFT, RTGS, IMPS, UPI के जरिए पैसे ट्रांसफर करना है. इसके अलावा बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड, बिल पेमेंट और मोबाइल और DTH रिचार्ज, ATM कार्ड, पासबुक की ऑनलाइन रिक्वेस्ट, क्रेडिट कार्ड से जुड़े सभी पेमेंट भी घर से ही ऑनलाइन हो जाएंगे. डिजिटल तरीके से ज्यादातर काम बिना ब्रांच जाए पूरे किए जा सकते हैं.

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • ATM मशीनें चालू रहेंगी, लेकिन कुछ जगह कैश की कमी हो सकती है.
  • ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे UPI, NEFT, RTGS पर असर नहीं पड़ेगा.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bank Strike India 2026, Government Bank Strike
Get App for Better Experience
Install Now