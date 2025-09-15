विज्ञापन
आज से UPI के नियमों में बड़ा बदलाव: अब हर दिन 10 लाख तक कर सकेंगे पेमेंट, किन्हें मिलेगा फायदा?

NPCI ने UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट तय कर दी है लेकिन बैंकों को छूट है कि वे अपनी पॉलिसी के हिसाब से ग्राहकों के लिए इनटरमल लिमिट रख सकते हैं. यानी हो सकता है कि आपका बैंक NPCI की तय लिमिट से कम लिमिट ऑफर करे.

UPI Transaction Limit: आज यानी 15 सितंबर से अब आप एक दिन में 10 लाख रुपये तक का पेमेंट UPI के जरिए कर सकते हैं.
अगर आप UPI से बड़े पेमेंट करना चाहते थे लेकिन लिमिट की वजह से रुक जाते थे, तो आपके लिए बड़ी खबर है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. आज यानी 15 सितंबर से अब आप एक दिन में 10 लाख रुपये तक का पेमेंट UPI के जरिए कर सकते हैं.

हालांकि,यह समझना जरूरी है कि हर UPI पेमेंट की लिमिट नहीं बदली गई है. यह बदलाव P2P नहीं, बल्कि सिर्फ पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर लागू होगा.

P2M और P2P में फर्क अंतर है?

P2M (Person-to-Merchant) का मतलब है जब आप किसी दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या मर्चेंट को पेमेंट करते हैं. इसी की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है.

P2P (Person-to-Person) यानी जब एक व्यक्ति दूसरे को पैसे भेजता है. इसकी लिमिट अब भी 1 लाख रुपये ही है.

UPI लिमिट बढ़ने से कई सेक्टर्स को फायदा 

नई लिमिट से कई सेक्टर्स को फायदा मिलेगा जहां पहले ग्राहक को बड़ी रकम पेमेंट करने के लिए पेमेंट तोड़ना पड़ता था या चेक-बैंक ट्रांसफर का सहारा लेना पड़ता था. अब आप इन कैटेगरी में आसानी से बड़े पेमेंट UPI से कर पाएंगे:

  • ट्रैवल बुकिंग: अब फ्लाइट या ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए आप एक बार में 5 लाख और पूरे दिन में 10 लाख रुपये तक UPI से पेमेंट कर सकते हैं.
  • ज्वेलरी खरीद: पहले जहां 1 लाख की लिमिट थी, अब आप एक ट्रांजैक्शन में 2 लाख और पूरे दिन में 6 लाख तक का पेमेंट कर पाएंगे.
  • क्रेडिट कार्ड बिल: अब आप UPI से 5 लाख रुपये तक का बिल एक बार में भर सकते हैं, जबकि पूरे दिन की लिमिट 6 लाख है.
  • लोन रीपेमेंट और EMI: अब आप UPI से एक बार में 5 लाख और पूरे दिन में 10 लाख रुपये तक लोन चुका सकते हैं.
  • बैंकिंग और टर्म डिपॉजिट: डिजिटल तरीके से अकाउंट खोलने पर शुरुआती फंडिंग के लिए अब 5 लाख रुपये तक UPI से ट्रांसफर किया जा सकता है.
  • कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस: म्यूचुअल फंड, शेयर या बीमा प्रीमियम के लिए अब प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख और दिनभर में 10 लाख रुपये तक की लिमिट होगी.

क्या बैंक UPI लिमिट तय कर सकते हैं?

NPCI ने लिमिट तो तय कर दी है लेकिन बैंकों को छूट है कि वे अपनी पॉलिसी के हिसाब से ग्राहकों के लिए इनटरमल लिमिट रख सकते हैं. यानी हो सकता है कि आपका बैंक NPCI की तय लिमिट से कम लिमिट ऑफर करे.

यह खबर उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो अक्सर बड़े पेमेंट करते हैं. अब इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल, ट्रैवल बुकिंग और लोन रीपेमेंट जैसी चीजें UPI से तुरंत और सिक्योर तरीके से हो जाएंगी.

