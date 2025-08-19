UPI charges 2025 : क्या UPI से पेमेंट पर लगने वाला है चार्ज? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

सोचिए अगर हर बार UPI से पेमेंट करने पर आपको चार्ज देना पड़े... दुकानदार से सब्जी लेने से लेकर दोस्त को पैसे भेजने तक हर ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा पैसा कटे... क्या सच में ऐसा होने वाला है? यही सवाल पिछले कुछ समय से हर जगह पूछा जा रहा है. सोशल मीडिया और खबरों में अक्सर इस तरह की बातें आती रहती हैं.

क्या आप भी सोच रहे हैं कि आगे से UPI से पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है? अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दिया है.

UPI पेमेंट पर सरकार का बड़ा बयान

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि UPI पेमेंट पर किसी तरह का ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. यानी आप चाहे पैसे भेजें या दुकान पर QR कोड से पेमेंट करें, उस पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 30 अगस्त 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था. इसमें बैंकों को 0.30% तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूलने की इजाजत दी गई थी. लेकिन बाद में सरकार ने साफ कर दिया कि Income Tax Act 1961 की धारा 269SU के तहत UPI और रुपे डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वालों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.

UPI को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

इकोसिस्टम पार्टनर्स को सपोर्ट देने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 तक एक प्रोत्साहन योजना चलाई. इस दौरान सरकार ने लगभग 8,730 करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया है ताकि UPI सर्विस बिना किसी रुकावट के चलती रहे.

UPI का जबरदस्त ग्रोथ

UPI ट्रांजैक्शन पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हैं.

2017-18 में जहां 92 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुए थे, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 18,587 करोड़ हो गए.

इसी दौरान ट्रांजैक्शन वैल्यू 1.10 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 261 लाख करोड़ रुपये हो गई.

जुलाई 2025 में पहली बार एक महीने में 1,946.79 करोड़ से ज्यादा लेनदेन दर्ज किए गए.

डिजिटल पेमेंट की कुल संख्या भी तेजी से बढ़ी है.2017-18 में यह 2,071 करोड़ थी, जो 2024-25 में बढ़कर 22,831 करोड़ हो गई.

ट्रांजैक्शन वैल्यू भी इसी अवधि में 1,962 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3,509 लाख करोड़ रुपये हो गई.

सरकार ने साफ कर दिया है कि UPI से पेमेंट करना बिल्कुल फ्री रहेगा. यानी न तो दुकानदार और न ही ग्राहक को इस पर कोई चार्ज देना पड़ेगा. UPI को और मजबूत करने के लिए सरकार पहले ही हजारों करोड़ रुपये का सपोर्ट दे चुकी है.

ये भी पढ़ें- एक दिन में UPI से कितनी बार और कितने पैसे भेज सकते हैं? यहां जानिए पूरी डिटेल