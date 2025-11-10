विज्ञापन
विशेष लिंक

New Aadhaar App: नए आधार ऐप में क्‍या-क्‍या नई खूबियां है? फीचर्स के साथ डाउनलोड और सेटअप का तरीका भी जान लीजिए

UIDAI New Aadhaar App: नए आधार ऐप में आपको खास बायोमीट्रिक लॉक का फीचर भी दिया जा रहा है. यानी आप अपने फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन के जरिये इस ऐप को लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी इसका गलत इस्‍तेमाल न कर सके.  

Read Time: 3 mins
Share
New Aadhaar App: नए आधार ऐप में क्‍या-क्‍या नई खूबियां है? फीचर्स के साथ डाउनलोड और सेटअप का तरीका भी जान लीजिए
UIDAI Launched New Aadhaar App: नए आधार ऐप की खूबियां जान लीजिए

New Aadhaar App: आधार हमारी पहचान से लेकर जन्‍मतिथि और एड्रेस तक का एक महत्‍वपूर्ण प्रमाण होता है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर, नौकरी और सरकारी योजनाओं तक में ये बहुत जरूरी डॉक्‍युमेंट होता है. तभी तो लाखों लोग हमेशा इसे अपने साथ रखते हैं. ऐसे में इसके खोने का भी डर बना रहता है. UIDAI ने इससे पार पाने का तरीका निकाला है. दरअसल, UIDAI ने अपना नया आधार ऐप (Aadhaar App) लॉन्‍च कर दिया है. ये ऐप अब आधार कार्ड को डिजिटल तरीके से सेफ रखेगा और इसका इस्‍तेमालल करना पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगा. नए ऐप में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से लेकर डेटा शेयरिंग और सिक्योरिटी फीचर्स भी जबरदस्‍त हैं.

UIDAI ने अपने एक्‍स हैंडल पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है. इस ऐप की खूबियों के बारे में भी बताएंगे, इससे पहले जान लीजिए कि इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड और सेटअप कैसे करना है. 

मोबाइल में ऐसे डाउनलोड और सेट करें| New Aadhaar App Download

आधार के नए ऐप को आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में या आईफोन में इसे डाउनलोड कर सकते हैं. ये ऐप गूगल प्‍ले स्‍टोर और एप्‍पल स्‍टोर पर एवलेबल हैं. 

  • सबसे पहले तो एंड्रॉयल यूजर्स Play Store पर जाएं और New Aadhaar App सर्च करें
  • एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो App Store से Aadhaar App डाउनलोड कर लीजिए  
  • अब मोबाइल में ऐप ओपन करें और जरूरी परमिशन दीजिए 
  • ऐप इस्‍तेमाल करने के लिए आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा 
  • अब आपके रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो डाल कर वेरिफाई करें
  • आप चाहें तो फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी अपनी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं 
  • इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी PIN सेट करना होगा 
  • आपका नया आधार ऐप इस्‍तेमाल के लिए तैयार है  

UIDAI ने दी है जानकारी

अब जानिए क्‍या हैं खूबियां| New Aadhaar App Features

डिजिटल आधार साथ रहेगा, ओरिजिनल रखना जरूरी नहीं: नए आधार ऐप की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपके आधार को फोन में सेफ रखता है और QR कोड की मदद से तुरंत वेरिफिकेशन की सुविधा भी देता है. यानी आपको अपने पास फिजिकल आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं रहेगी. डिजिटल आधार QR कोड की मदद से तुरंत वेरिफिकेशन की सुविधा भी देता है. 

  • शेयरिंग कंट्रोल: आप इस नए ऐप से ये भी तय कर सकेंगे कि आधार की कौन-सी जानकारी किसी संस्था या व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं, कौन-सी नहीं. जैसे कि आप अपना नाम और फोटो शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपना एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ हाइड यानी छिपाकर रख सकते हैं. 
  • फेस ऑथेंटिकेशन, आसान वेरिफिकेशन: इस नए ऐप में फेस आईडी टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, जिसके जरिये आप अपने फेस को स्कैन करके (फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये) आधार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं. इससे OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी. 
  • फैमिली का आधार ट्री बनाएं: इस ऐप में आप न केवल अपना आधार सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि फैमिली के सारे सदस्‍यों के आधार स्‍टोर कर सकते हैं. इससे पूरे परिवार का आधार एक जगह, एक साथ, एक क्लिक पर एवलेबल हो सकता है.  

बता दें कि UIDAI के इस नए आधार ऐप में आपको खास बायोमीट्रिक लॉक का फीचर भी दिया जा रहा है. यानी आप अपने फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन के जरिये इस ऐप को लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी इसका गलत इस्‍तेमाल न कर सके.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aadhaar App, Aadhaar Application, New Aadhaar App, New Aadhaar App Features, New Aadhaar Feature
Get App for Better Experience
Install Now