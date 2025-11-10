New Aadhaar App: आधार हमारी पहचान से लेकर जन्‍मतिथि और एड्रेस तक का एक महत्‍वपूर्ण प्रमाण होता है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर, नौकरी और सरकारी योजनाओं तक में ये बहुत जरूरी डॉक्‍युमेंट होता है. तभी तो लाखों लोग हमेशा इसे अपने साथ रखते हैं. ऐसे में इसके खोने का भी डर बना रहता है. UIDAI ने इससे पार पाने का तरीका निकाला है. दरअसल, UIDAI ने अपना नया आधार ऐप (Aadhaar App) लॉन्‍च कर दिया है. ये ऐप अब आधार कार्ड को डिजिटल तरीके से सेफ रखेगा और इसका इस्‍तेमालल करना पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगा. नए ऐप में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से लेकर डेटा शेयरिंग और सिक्योरिटी फीचर्स भी जबरदस्‍त हैं.

UIDAI ने अपने एक्‍स हैंडल पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है. इस ऐप की खूबियों के बारे में भी बताएंगे, इससे पहले जान लीजिए कि इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड और सेटअप कैसे करना है.

मोबाइल में ऐसे डाउनलोड और सेट करें| New Aadhaar App Download

आधार के नए ऐप को आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में या आईफोन में इसे डाउनलोड कर सकते हैं. ये ऐप गूगल प्‍ले स्‍टोर और एप्‍पल स्‍टोर पर एवलेबल हैं.

सबसे पहले तो एंड्रॉयल यूजर्स Play Store पर जाएं और New Aadhaar App सर्च करें

एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो App Store से Aadhaar App डाउनलोड कर लीजिए

अब मोबाइल में ऐप ओपन करें और जरूरी परमिशन दीजिए

ऐप इस्‍तेमाल करने के लिए आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा

अब आपके रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो डाल कर वेरिफाई करें

आप चाहें तो फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी अपनी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं

इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी PIN सेट करना होगा

आपका नया आधार ऐप इस्‍तेमाल के लिए तैयार है

UIDAI ने दी है जानकारी

Experience a smarter way to carry your digital identity!

The new Aadhaar App offers enhanced security, easy access, and a completely paperless experience — anytime, anywhere.



Download now!

Android: https://t.co/f6QEuG8cs0

iOS: https://t.co/RUuBvLwvsQ#Aadhaar #UIDAI… pic.twitter.com/gOwI6jH6Lu — Aadhaar (@UIDAI) November 9, 2025

अब जानिए क्‍या हैं खूबियां| New Aadhaar App Features

डिजिटल आधार साथ रहेगा, ओरिजिनल रखना जरूरी नहीं: नए आधार ऐप की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपके आधार को फोन में सेफ रखता है और QR कोड की मदद से तुरंत वेरिफिकेशन की सुविधा भी देता है. यानी आपको अपने पास फिजिकल आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं रहेगी. डिजिटल आधार QR कोड की मदद से तुरंत वेरिफिकेशन की सुविधा भी देता है.

शेयरिंग कंट्रोल: आप इस नए ऐप से ये भी तय कर सकेंगे कि आधार की कौन-सी जानकारी किसी संस्था या व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं, कौन-सी नहीं. जैसे कि आप अपना नाम और फोटो शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपना एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ हाइड यानी छिपाकर रख सकते हैं.

आप इस नए ऐप से ये भी तय कर सकेंगे कि आधार की कौन-सी जानकारी किसी संस्था या व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं, कौन-सी नहीं. जैसे कि आप अपना नाम और फोटो शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपना एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ हाइड यानी छिपाकर रख सकते हैं. फेस ऑथेंटिकेशन, आसान वेरिफिकेशन: इस नए ऐप में फेस आईडी टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, जिसके जरिये आप अपने फेस को स्कैन करके (फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये) आधार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं. इससे OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इस नए ऐप में फेस आईडी टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, जिसके जरिये आप अपने फेस को स्कैन करके (फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये) आधार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं. इससे OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी. फैमिली का आधार ट्री बनाएं: इस ऐप में आप न केवल अपना आधार सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि फैमिली के सारे सदस्‍यों के आधार स्‍टोर कर सकते हैं. इससे पूरे परिवार का आधार एक जगह, एक साथ, एक क्लिक पर एवलेबल हो सकता है.

बता दें कि UIDAI के इस नए आधार ऐप में आपको खास बायोमीट्रिक लॉक का फीचर भी दिया जा रहा है. यानी आप अपने फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन के जरिये इस ऐप को लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी इसका गलत इस्‍तेमाल न कर सके.