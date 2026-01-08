Aadhaar को लेकर परेशान हैं? आ गया UIDAI का 'उदय' भाई! जानिए आपकी कैसे मदद करेगा

आधार (Aadhaar) से जुड़ी किसी भी सर्विस को समझने में आपको जरा भी दिक्कत हो रही है, किसी तरह का कन्फ्यूजन है या फिर आधार अपडेशन जैसे सर्विस चार्ज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको चिंता नहीं करनी है. आपकी ये चिंता दूर करेगा, UIDAI का नया शुभंकर (मस्कट), जिसका नाम है- उदय (Udai). आम लोगों की मदद के लिए इसे तैयार किया गया है. ये चैटबोट (ChatBot) की तरह आपकी मदद करेगा. आप इससे आधार से जुड़ा किसी भी तरह का सवाल पूछेंगे, ये आपको जवाब देगा और आपकी जानकारी बढ़ाते हुए आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करेगा.
कहां से आया UIDAI का नया मस्कट Udai?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 'उदय' नाम का एक शुभंकर पेश किया है जिससे लोगों को आधार सेवाओं को आसानी से समझने में मदद मिलेगी. इस शुभंकर (मस्कट) का चयन MyGov मंच पर आयोजित एक राष्ट्रीय डिजाइन और नामकरण प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है.
मस्कट की डिजाइन और नाम के लिए आम लोगों से राय मांगी गई थी. UIDAI के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) भुवनेश कुमार ने कहा कि एक ओपन नेशनल कंपटीशन के जरिए लोगों को इस शुभंकर को तैयार करने और नाम देने के लिए कहा गया था.
देशभर से आई प्रविष्टियों का अवलोकन और मूल्यांकन करते हुए केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल का डिजाइन किए हुए मस्कट और भोपाल की रिया जैन का दिया गया नाम चुना गया.
नई सर्विस पर UIDAI ने क्या कहा?
यूआईडीएआई ने कहा कि आधार का शुभंकर पेश किया गया है, जिससे जनता आधार सेवाओं के बारे में आसानी से समझ पाएगी और यह आम लोगों के लिए एक नया संचार सहयोगी होगा. 'उदय' नाम का यह आधार शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी को अधिक सहज बनाएगा और साथ ही लोगों के अनुकूल बनाने में सहायक होगा.
तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में यूआईडीएआई के चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा ने शुभंकर को पेश किया और विजेताओं को सम्मानित किया. उन्होंने कहा, इस मस्कट को पेश करना देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए आधार संचार को सरल, अधिक समावेशी और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए यूआईडीएआई के निरंतर प्रयासों में एक और कदम है.
कई युवाओं का बढ़ाया गया मनोबल
केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता. महाराष्ट्र के पुणे के इदरीस दवाईवाला और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कृष्णा शर्मा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. वहीं नामकरण प्रतियोगिता में भोपाल की रिया जैन ने प्रथम पुरस्कार जीता जबकि पुणे के इदरीस दवाईवाला और हैदराबाद के महाराज सरन चेल्लापिल्ला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया गया.
