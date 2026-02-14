Top Performing NPS Schemes 2026: बजट में पेंशन स्कीम को लेकर क्या हुआ बदलाव, राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में आपको ये जरूर जानना चाहिए

NPS Schemes 2026: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) भारत में सबसे अधिक स्वीकृत पेंशन योजनाओं में से एक है. एनपीएस में निवेश करने से आपको निश्चित आय वाली योजनाओं की तुलना में बेहतर लाभ मिलेगा और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी और धारा 80 सीसीडी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के कर लाभ प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. यह आपको निवेश आवंटन चुनने की सुविधा भी देता है. एक्टिव विकल्प आपको योजना और निवेश प्रतिशत निर्धारित करने की अनुमति देगा, जबकि स्वचालित विकल्प आपकी आयु और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर आपके निवेश को आवंटित करेगा.

पेंशन फंड मैनेजर

वर्तमान में देश में 11 एनपीएस पेंशन फंड प्रबंधक हैं. जैसे- एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, आदित्य बिरला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस ही ऐसे फंड मैनेजर हैं, जो एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन योगदान का प्रबंधन करते हैं.

जनवरी 2026 तक, LIC PF फंड और UTI PF फंड ने पिछले तीन वर्षों में 9.01% का सर्वश्रेष्ठ रिटर्न दिया है. इसके बाद SBIPF का स्थान रहा, जिसने इसी अवधि में 8.73% का रिटर्न दर्ज किया.

जनवरी 2026 तक, LIC PF फंड ने पिछले पांच वर्षों में 7.52% का सर्वश्रेष्ठ रिटर्न दिया है. इसके बाद UTIPF का स्थान रहा, जिसने इसी अवधि में 7.48% का रिटर्न दर्ज किया. SBI पेंशन फंड ने भी पिछले पांच वर्षों में 7.18% का रिटर्न दिया है.

दरअसल, कई लोग कर बचाने के लिए एनपीएस में निवेश करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के पूरे दायरे को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इसमें योगदान देना अनिवार्य है. निवेश शुरू करने से पहले निकासी नियमों और इसमें शामिल सभी अनिवार्य शर्तों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि आप एनपीएस के लाभों का पूरा फायदा उठा सकें.