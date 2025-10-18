धनतेरस पर आपके शहर में कितने हैं सोने के दाम? देख लीजिए पूरी लिस्ट

Gold Prices On Dhanteras 2025: धनतेरस के मौके पर कई लोग सोना खरीदने की सोचते हैं. फिलहाल सोने की कीमतें आसमान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सोने का सिक्का या फिर छोटा बिस्किट जरूर खरीदते हैं. यही वजह है कि लोग धनतेरस पर सबसे ज्यादा यही सर्च कर रहे हैं कि उनके शहर में गोल्ड का रेट क्या चल रहा है. दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक, आज सोने के दाम कितने हैं, ये आपको इस आर्टिकल में पता चल जाएगा.

मुंबई में 24-कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,30,000 को पार कर गई है, इसी तरह दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और भारत के तमाम शहरों में भी कीमतें इससे ज्यादा हैं. पिछले धनतेरस से तुलना करें तो सोने की कीमतों में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.



दिल्ली-नोएडा में सोने के दाम

अगर आप नोएडा में रहते हैं तो यहां आज सोने की कीमत 1,32,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है. ये दाम एक दिन पहले 1,29,580 रुपये प्रति 10 ग्राम थे. इसी तरह से रोजाना सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं. दिल्ली में धनतेरस के दिन सोने के दाम 132920 रुपये प्रति 10 ग्राम हैं.

मुंबई: मुंबई में सोने की कीमतें 24 कैरेट के लिए 1,32,770 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट के लिए 1,21,700 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है.

बेंगलुरु: 24 कैरेट सोने का भाव 1,32,820 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,21,750 रुपये प्रति 10 ग्राम तक है.

देख लीजिए पूरी लिस्ट (Price-1 Today, Price-2 Yesterday)