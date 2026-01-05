SIP में निवेश करना चाहते हैं? जानिए कैसे शुरू करें, कितना पैसा लगाएं, कितना है रिस्क

What is SIP: आज के समय में निवेश करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही तरीका चुनना. कई लोग एकमुश्त बड़ी रकम निवेश नहीं कर पाते, लेकिन हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत जरूर कर सकते हैं. ऐसे निवेशकों के लिए SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान एक आसान और भरोसेमंद तरीका है. SIP के जरिए आप कम रकम से निवेश शुरू कर सकते हैं और लंबे समय में अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं.

SIP क्या है और कैसे शुरू करें?

SIP यानी सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (Systematic Investment Plan) में आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं. इसे शुरू करने के लिए आपको किसी म्यूचुअल फंड कंपनी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलना होता है. KYC पूरी करने के बाद आप फंड चुनते हैं, SIP की तारीख और रकम तय करते हैं. इसके बाद हर महीने आपके बैंक अकाउंट से तय राशि अपने-आप कट जाती है.

कितना निवेश करना सही रहेगा?

SIP की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे 500 या 1,000 रुपये से भी शुरू किया जा सकता है. निवेश की रकम आपकी इनकम और लक्ष्य पर निर्भर करती है. अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो हर साल अपनी SIP राशि थोड़ा-थोड़ा बढ़ाना फायदेमंद रहता है. इससे रिटर्न और ज्यादा बेहतर हो सकता है.

SIP के फायदे

SIP का सबसे बड़ा फायदा है डिसिप्लिन के साथ निवेश. मार्केट ऊपर-नीचे होता रहता है, लेकिन SIP में आप हर हाल में निवेश करते रहते हैं. इससे फायदा यह होता है कि कभी मार्केट गिरा होता है तो कम कीमत पर यूनिट्स मिलती हैं और कभी मार्केट ऊपर होता है तो ज्यादा कीमत पर. इस तरह निवेश का औसत सही बना रहता है. साथ ही, लंबे समय में कंपाउंडिंग से आपकी छोटी बचत बड़ी रकम में बदल सकती है.

रिटर्न कितना मिल सकता है?

SIP का रिटर्न फंड की कैटेगरी और मार्केट के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है. लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से 10 से 15 फीसदी सालाना रिटर्न मिलने की संभावना रहती है. हालांकि यह तय नहीं होता और मार्केट के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है.

SIP में रिस्क कितना है?

SIP मार्केट से जुड़ा निवेश है, इसलिए इसमें रिस्क भी होता है. शॉर्ट टर्म में नुकसान की संभावना रहती है. लेकिन अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा समय तक निवेश करते हैं, तो रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है. सही फंड का चुनाव और लंबी अवधि SIP को सुरक्षित बनाती है.



SIP उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम रकम से निवेश शुरू करना चाहते हैं और भविष्य के लिए बड़ा फंड जुटाना चाहते हैं. अगर आप सही प्लानिंग के साथ लंबे समय तक SIP करते हैं, तो यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद कर सकती है.

