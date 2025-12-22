3000 रुपये की SIP से 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा? आसान भाषा में पूरा समझिए कैलकुलेशन

Mutual Fund SIP Investment: आज के समय में हर कोई अपने फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि शुरुआत कैसे करें. बहुत से लोगों को लगता है कि निवेश के लिए बड़ी रकम चाहिए, जबकि सच यह है कि थोड़ी सी रकम से भी अच्छा फंड बनाया जा सकता है. SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान छोटी बचत से बड़ा फंड बनाने का आसान तरीका है.

अगर कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 3 हजार रुपए बचाकर निवेश करता है, तो 10 साल में यह रकम एक मजबूत फंड बन सकती है. यहां हम बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि आपको हर महीने SIP में 3 हजार रुपए निवेश करने से 10 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है.

SIP सैलरीड से लेकर आम लोगों की पहली पसंद

SIP का मतलब है हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करना. इसमें आपको एक साथ ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती. आप अपनी सैलरी या कमाई में से हर महीने थोड़ा पैसा अलग करते हैं और वही पैसा म्यूचुअल फंड में लग जाता है. यह फंड शेयर बाजार में अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है. समय के साथ जब बाजार बढ़ता है, तो आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है. यही वजह है कि नौकरी करने वाले और आम लोग SIP को सबसे आसान निवेश मानते हैं.

3 हजार रुपए महीने की SIP का पूरा गणित

मान लीजिए आप हर महीने 3 हजार रुपए SIP में लगाते हैं. एक साल में आपका निवेश होता है 36 हजार रुपए. अगर आप यह SIP लगातार 10 साल तक करते हैं, तो कुल 120 महीनों में आपका पैसा बनेगा 3 लाख 60 हजार रुपए. यहां हमने यह मानकर कैलकुलेशन किया है कि आपको औसतन सालाना 12 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है, जो लंबे समय के लिए सामान्य माना जाता है.

आसान शब्दों में समझें...

इस कैलकुलेशन के अनुसार, हर महीने SIP 3 हजार रुपए रहती है और निवेश का समय 10 साल होता है.

10 साल में आपका कुल निवेश 3 लाख 60 हजार रुपए बनता है.

इस दौरान कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, यानी जो रिटर्न आता है उस पर भी आगे रिटर्न मिलता रहता है.

इसी वजह से अनुमानित रिटर्न करीब 3 लाख 30 हजार रुपए के आसपास हो सकता है.

इसका मतलब है कि 10 साल बाद आपकी कुल वैल्यू करीब 6 लाख 90 हजार रुपए के आसपास बन सकती है.

कम पैसे में भी अच्छा फायदा कैसे बनता है?

SIP में सबसे बड़ी ताकत समय होती है. शुरुआत में पैसा धीरे बढ़ता है, लेकिन जैसे -जैसे साल निकलते हैं, रिटर्न तेज होने लगता है. यही वजह है कि SIP को लंबे समय तक चलाने की सलाह दी जाती है. 10 साल में ही आपका मुनाफा लगभग आपके लगाए गए पैसे के बराबर पहुंच सकता है, जो अपने आप में बड़ी बात है.

अगर SIP और ज्यादा साल के लिए करें तो क्या होगा?

अगर यही SIP आप 15 या 20 साल तक जारी रखते हैं, तो यही 3 हजार रुपए महीने आगे चलकर बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं. लंबे समय में कंपाउंडिंग का असर इतना मजबूत होता है कि छोटी रकम भी लाखों में बदल जाती है. सबसे जरूरी बात यह है कि बीच में SIP बंद न करें और धैर्य बनाए रखें.

कौन लोग 3 हजार की SIP शुरू कर सकते हैं?

SIP उन लोगों के लिए सबसे सही है जो कम आमदनी में भी फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं. नौकरी करने वाले, छोटे दुकानदार, घर संभालने वाली महिलाएं या फ्रेशर्स, कोई भी 3 हजार रुपए महीने से SIP शुरू कर सकता है.

3 हजार रुपए की SIP कोई भारी रकम नहीं है, लेकिन सही जगह और सही समय तक निवेश करने से यह पैसा मजबूत फंड में बदल सकता है. यह तरीका उन लोगों के लिए खास है जो बिना दबाव के धीरे धीरे पैसा जोड़ना चाहते हैं और अपने आने वाले समय को बेहतर बनाना चाहते हैं.

(नोट-यह खबर केवल जानकारी देने के लिए है. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार से जुड़े होते हैं और रिटर्न तय नहीं होता. निवेश से पहले फंड से जुड़ी जानकारी जरूर पढ़ें और जरूरत हो तो एक्सपर्ट से बात करें.)