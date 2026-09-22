यहां अब एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी महिलाएं फ्री में कर सकेंगी सफर, जानें किसके लिए है ये योजना

Vetri Payanam Scheme : अगले 2 अक्टूबर 2026 से पूरे तमिलनाडु में लागू होने वाली वेट्री पयनम योजना से रोजाना लगभग 84.32 लाख महिलाओं को सीधे फायदा मिलने का अनुमान है. इस योजना के शुरू होने के साथ ही अब साधारण नगर निगम बसों के अलावा एक्सप्रेस, डीलक्स और घाट रूट की बसों में भी महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी.

तमिलनाडु सरकार ने राज्य की महिलाओं और छात्राओं के आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा-रोजगार तक आसान पहुंच बनाने के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना वेट्री पयनम के विस्तार की घोषणा की है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद इस बात की पुष्टि की गई कि यह योजना 2 अक्टूबर से पूरे तमिलनाडु में लागू कर दी जाएगी. इस फैसले से न केवल कामकाजी महिलाओं और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को परिवहन खर्च में राहत मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी बेहद आसान हो जाएगी.

84 लाख से ज्यादा महिलाओं को होगा फायदा

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस विस्तारित योजना का लाभ रोजाना करीब 84.32 लाख महिलाएं उठाएंगी. राज्य परिवहन निगमों की ओर से संचालित कुल बेड़े की 69 प्रतिशत बसें यानी 12,692 सरकारी बसें इस योजना के तहत आरक्षित की गई हैं. ये बसें रोजाना कुल 1,65,312 सिंगल ट्रिप्स पूरा करेंगी, जो राज्य के कुल बस संचालन का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा है.

इन बसों में मिलेगी फ्री सफर की सुविधा

पहले यह सुविधा केवल साधारण सिटी और टाउन बसों तक सीमित थी, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत महिलाएं अब नगर निगम और नगर पालिका सीमाओं के भीतर एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी बिना किसी किराए के सफर कर सकेंगी. इसके अलावा, लंबी दूरी और पहाड़ी इलाके में 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक चलने वाली मफसिल ऑर्डिनरी और घाट ऑर्डिनरी बसों में भी सफर कर सकेंगी.

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योजना को धरातल पर सुचारू रूप से लागू करने के लिए तकनीकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं. सभी 12,692 बसों में ईटीएम मशीनों का एकीकरण का काम पूरा कर लिया गया है. अधिकारियों को 25 सितंबर तक पूरे सिस्टम की जांच और वेरिफिकेशन पूरा करने का निर्देश दिया गया है.इसके बाद 2 अक्टूबर को आधिकारिक शुरुआत से पहले 27 सितंबर को राज्यव्यापी ट्रायल रन आयोजित किया जाएगा.

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