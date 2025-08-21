Sukanya Samriddhi Yojana: कितनी बेटियों के लिए खोल सकते हैं खाता, क्या जुड़वां या तीन बच्चियों को मिलेगा लाभ?

बेटी की पढ़ाई और शादी का खर्च अक्सर माता-पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है. लेकिन अगर सरकार खुद आपको सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम दे, तो चिंता आधी हो जाती है. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) ऐसी ही एक स्कीम है, जिसमें आप छोटी-सी सेविंग से अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं. इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें टैक्स छूट भी मिलती है और ब्याज दर भी एफडी से ज्यादा होती है.

बेटियों के भविष्य के लिए सबसे भरोसेमंद योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) एक ऐसी स्कीम है जो हर माता-पिता के लिए बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए सुरक्षित निवेश का सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि इस योजना के तहत एक परिवार कितनी बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account Scheme) खोल सकता है, और अगर जुड़वां या तीन बेटियां हों तो क्या सभी को इसका लाभ मिलेगा. आइए आसान भाषा में पूरा नियम समझते हैं...

कितनी बेटियों के नाम से खाता खुल सकता है?

सामान्य तौर पर माता-पिता या कानूनी अभिभावक केवल दो बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खोल (Sukanya Samriddhi account Opening) सकते हैं. लेकिन अगर परिवार में जुड़वां या तीन बेटियां जन्म लेती हैं तो सरकार ने इसके लिए अलग नियम बनाए हैं.

जुड़वां और तीन बच्चियों पर क्या नियम है?

अगर पहले एक बेटी है और दूसरी बार जुड़वां बेटियां होती हैं, तो तीनों बेटियों के नाम से खाता खोला जा सकता है.

अगर पहली बार ही तीन बेटियां यानी ट्रिपलेट्स होती हैं तो भी तीनों बच्चियों के नाम से SSY खाते खोले जा सकते हैं.

लेकिन अगर पहली बार जुड़वां बेटियां हुई हैं, तो माता-पिता केवल उन दोनों के लिए ही खाता खोल पाएंगे. बाद में अगर तीसरी बेटी होती है, तो उसके लिए SSY खाता नहीं खुल सकेगा.

कौन SSY अकाउंट खोल सकता है?

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता (SSY account opening online) केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम से खोल सकते हैं. यह खाता माता-पिता अपने नाम पर नहीं खोल सकते.

सुकन्या समृद्धि अकाउंट कहां और कैसे खुलेगा?

अभी तक सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) खाता ऑनलाइन नहीं खुलता. इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाकर ही खोला जा सकता है.यहां हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि आप SSY अकाउंट कैसे खोल सकते हैं...

आपको खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा

बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का ID और एड्रेस प्रूफ देना होगा

इस अकाउंट में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 रुपये लाख तक की राशि सालाना जमा की जा सकती है

खाता खुलने के बाद NetBanking से Standing Instruction देकर आप Online Deposit जरूर कर सकते हैं.

ब्याज दर और निवेश की समयसीमा

सरकार फिलहाल SSY खाते पर 8.2% सालाना ब्याज (SSY interest rate 2025) दे रही है. यह बेटी के 21 साल के हो जाने के बाद मैच्योर हो जाती है.इस खाता में 15 साल तक निवेश (SSY investment rules) करना होता है.

अगर सालाना पैसा जमा न करें तो क्या होगा?

अगर किसी साल पैसा जमा नहीं किया जाता, तो खाता ‘डिफॉल्ट' हो जाता है. इसे दोबारा चालू करने के लिए हर साल ₹50 जुर्माना और बाकी बची राशि जमा करनी होगी.

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi accounts For Girl child) बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. लेकि खाता खोलने और बेटियों की संख्या से जुड़ा नियम साफ-साफ समझकर ही निवेश करें.

