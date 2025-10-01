विज्ञापन
विशेष लिंक

छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, देखें PPF-NSC सुकन्या समृद्धि समेत सभी स्कीम्स के ताजा रेट

अगर आपने PPF, NSC या किसी पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा लगाया है तो अभी आपकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सरकार ने इस बार भी पुराने रेट्स बरकरार रखा है.

Read Time: 2 mins
Share
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, देखें PPF-NSC सुकन्या समृद्धि समेत सभी स्कीम्स के ताजा रेट
Small Savings Scheme Latest Interest Rate: सरकार ने लगातार सातवें तिमाही ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है.
नई दिल्ली:

अगर आप PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि या पोस्ट ऑफिस की अन्य छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 यानी इस  तिमाही के लिए भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स  की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.

सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके साफ किया है कि सभी लोकप्रिय स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर पुराने रेट ही लागू रहेंगे. लगातार सातवें तिमाही से इन योजनाओं के रेट्स बिना बदले वैसे ही रहेंगे. चलिए जानते हों फिलहाल PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि  जैसी स्कीम्स में कितना ब्याज दिया जा रहा है. 

कौन सी स्कीम पर कितना ब्याज मिलेगा?

  • सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर 8.2% ब्याज मिलेगा.
  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) का ब्याज 7.1% रहेगा.
  • नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर 7.7% ब्याज मिलेगा.
  • किसान विकास पत्र (KVP) पर ब्याज दर 7.5% है और निवेश 115 महीने में डबल होगा.
  • 3 साल की टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर 7.1% बनी रहेगी.
  • पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर 4% तय की गई है.
  • मंथली इनकम स्कीम (MIS) पर निवेशकों को 7.4% का रिटर्न मिलेगा.

कब से लागू होंगे नए रेट

ये ब्याज दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगी. इसके बाद सरकार जनवरी 2026 से मार्च 2026 की अवधि के लिए नई दरों की घोषणा करेगी.

लंबे समय से रेट्स में बदलाव नहीं

सरकार ने लगातार सातवें क्वार्टर से छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. आखिरी बार बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में किया गया था.

इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर है जो सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और सरकारी सेविंग्स योजनाओं पर भरोसा करते हैं. ब्याज दरें स्थिर रहने से आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न फिलहाल वही रहेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Small Savings Schemes, Sukanya Samriddhi Yojana, Kisan Vikas Patra, PPF, Govt Savings Scheme
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com