FD से ज्यादा रिटर्न की गारंटी! पोस्ट ऑफिस की ये 3 स्कीमें हैं 'कुबेर का खजाना',आपका पैसा करेंगी डबल

Post Office Saving Schemes vs Fixed Deposits 2025: आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम का कुछ हिस्सा सुरक्षित जगह पर लगाया जाए, जहां रिटर्न भी अच्छा मिले और रिस्क भी न हो. ज्यादातर लोग अब भी बैंक FD को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में बैंकों ने FD की ब्याज दरें काफी कम कर दी हैं. ऐसे में लोग बेहतर और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. ऐसे में पोस्ट ऑफिस की सरकारी सेविंग स्कीमें एक शानदार ऑप्शन साबित हे सकती है. पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम्स में ब्याज 7 प्रतिशत से भी ज्यादा है और सरकारी गारंटी की वजह से पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है.

यहां हम पोस्ट ऑफिस की ऐसी तीन दमदार स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं जो बैंक FD से ज्यादा रिटर्न दे रही हैं और लंबे समय की प्लानिंग के लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): बेटी भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित स्कीम

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए सबसे पॉपुलर और सुरक्षित सरकारी स्कीम है. इस पर फिलहाल 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है, जो मार्केट में उपलब्ध सबसे ज्यादा ब्याज दरों में से एक है.इसमें बेटी के नाम से खाता खुलता है और 15 साल तक पैसा जमा किया जा सकता है. पूरा खाता 21 साल तक एक्टिव रहता है.

इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जमा पैसा, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि तीनों टैक्स फ्री होती हैं.यानि इसमें मिलने वाला पूरा रिटर्न बिना टैक्स कटे मिलता है. छोटी-छोटी रकम से भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है, इसलिए मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये एकदम सही प्लान माना जाता है.यह स्कीम बेटी की पढ़ाई और शादी जैसी जरूरतों के लिए बेस्ट है.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): गारंटीड रिटर्न और टैक्स बेनिफिट

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं. इस समय NSC पर 7.7 प्रतिशत सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है. इसमें ब्याज हर साल जोड़कर बढ़ता जाता है.

अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल में रकम करीब 14,490 रुपये तक पहुंच जाती है.यह पूरी रकम गारंटीड होती है क्योंकि इसे केंद्र सरकार संचालित करती है. इस स्कीम में 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट भी मिलती है. ब्याज पर टैक्स जरूर लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित है.NSC उन लोगों के लिए बढ़िया है जो मीडियम रेंज में सेफ रिटर्न चाहते हैं.

किसान विकास पत्र (KVP): तय समय में पैसा दोगुना

किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम है जिसमें आपका पैसा लगभग 115 महीने (9 साल 7 महीने) में दोगुना हो जाता है.अभी इसमें 7.5 प्रतिशत सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है. यानी अगर आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर यह रकम करीब 20,000 रुपये हो जाती है.इस स्कीम की खास बात यह है कि यह पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ आती है, इसलिए इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है.हालांकि, इसमें पैसा मैच्योरिटी से पहले निकालना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आंशिक निकासी की सुविधा मिल जाती है.

यह स्कीम उन लोगों के लिए सही है जो लॉन्ग टर्म में पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं और तय समय में रकम दोगुनी करना चाहते हैं.

अगर आप बिना रिस्क के ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की ये तीनों स्कीम्स बैंक FD से बेहतर साबित हो सकती हैं. सुरक्षित इन्वेस्टमेंट और सरकारी गारंटी होने की वजह से ये आम लोगों की पहली पसंद बन रही है.



