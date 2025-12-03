विज्ञापन
विशेष लिंक

Bank Holiday Today: आज 3 दिसंबर को बैंक खुला है या बंद, घर से निकलने से पहले देख लें RBI हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday Today On December 3: अगर आज आप किसी जरूरी बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले ये जान लेना आपके लिए जरूरी है कि RBI की लिस्ट के अनुसार आज किस राज्य में छुट्टी है और किस राज्य में बैंक सामान्य रूप से खुलेंगे. आइए जानते हैं...

Read Time: 4 mins
Share
Bank Holiday Today: आज 3 दिसंबर को बैंक खुला है या बंद, घर से निकलने से पहले देख लें RBI हॉलिडे लिस्ट
Bank Holiday in December 2025: दिसंबर महीने में कई राज्यों में अलग-अलग मौकों पर बैंक बंद रहेंगे और हर छुट्टी की वजह अलग है.
नई दिल्ली:

दिसंबर की शुरुआत होते ही कई जगहों पर बैंक छुट्टियों का कैलेंडर काफी लंबा हो जाता है. कई लोग ये सोचकर परेशान हैं कि आज बैंक खुला होगा या नहीं. इस महीने अलग-अलग राज्यों में त्योहार और स्थानीय आयोजनों के कारण कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसे में लोग घर से निकलने से पहले एक ही बात सोचते हैं कि आज बैंक खुला होगा या बंद, ताकि उन्हें बीच रास्ते से वापस न लौटना पड़े या फिर बैंक पहुंचने पर ताला लटका न मिल जाए.

अगर आप किसी जरूरी काम से बैंक जा रहे हैं, तो पहले यह जान लेना बेहतर होता है कि आपके राज्य में आज बैंक की छुट्टी है या नहीं...इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहां दिसंबर 2025 की पूरी RBI हॉलिडे लिस्ट बता रहे है...

आज 3 दिसंबर को कहां-कहां बैंक बंद ?

आज बुधवार, 3 दिसंबर 2025 को देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक खुले हैं.लेकिन गोवा में आज बैंक बंद रहेंगे.गोवा में आज सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि मनाई जाती है. यह दिन वहां का एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर माना जाता है, जहां विशेष प्रार्थनाएं और जुलूस निकलते हैं.बाकी सभी राज्यों में आज बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

दिसंबर 2025 में कब-कब  रहेगा बैंक हॉलिडे?

दिसंबर महीने में कई राज्यों में अलग-अलग मौकों पर बैंक बंद रहेंगे और हर छुट्टी की वजह अलग है. RBI की ओर से जारी की गई हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक इस महीने कई रीजनल छुट्टियां हैं. यहां देखें दिसंबर की पूरी बैंक हॉलिडे लिस्ट:

दिसंबर की अलग-अलग राज्यों में बैंक की छुट्टियां

  • 3 दिसंबर – गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर पुण्यतिथि  पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 12 दिसंबर – मेघालय में पा तोगन नेंगमिंजा संगमा शहादत दिवस के मौके पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 18 दिसंबर – मेघालय में कवि यू सोसो थाम पुण्यतिथि के चलते बैंक बंद रहेंगे.
  • 19 दिसंबर –गोवा में गोवा लिबरेशन डे की वजह से  बैंक  बंद रहेंगे .
  • 20, 21, 22 दिसंबर – सिक्किम में लोसूंग नमसूंग त्योहार के कारण लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद रहेंगे.जबकि 21 दिसंबर रविवार होने की वजह से छुट्टी रहेगी
  • 24 दिसंबर – मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में  क्रिसमस ईव मनाए जाने के कारण बैंक बंद रहेंगे.
  • 25 दिसंबर – पूरे देश में क्रिसमस की राष्ट्रीय छुट्टी होती है.इसलिए इस दिन सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे
  • 26 दिसंबर – मिजोरम, नागालैंड, और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे,  इन राज्यों में क्रिसमस सेलिब्रेशन कई दिनों तक चलता है, और यहां लगातार चार दिन छुट्टियां पड़ती हैं.
  • 30 दिसंबर – मेघालय यू कियांग नांगबह पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे.
  • 31 दिसंबर – मिजोरम और मणिपुर में न्यू ईयर ईव और इमोइनु इराटपा त्योहार के कारण बैंक बंद रहेंगे.

दिसंबर के साप्ताहिक छुट्टियों को भी ध्यान में रखें. हर रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार को भी देश भर में बैंक बंद रहते हैं.

  • 7 दिसंबर – रविवार होने की वजह से देश भर में बैंक बंद रहेंगे.
  • 13 दिसंबर – महीने के दूसरे शनिवार के चलते बैंक की छुट्टी रहेगी.
  • 14 दिसंबर – रविवार की छुट्टी के कारण सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.
  • 21 दिसंबर – रविवार के दिन  भी बैंक में काम नहीं होगा.
  • 27 दिसंबर – महीने के चौथे शनिवार की वजह से बैंक में  छुट्टी रहेगी.
  • 28 दिसंबर – रविवार होने की वजह से  बैंक बंद रहेंगे.

बैंक की छुट्टियों में डिजिटल बैंकिंग चालू रहेगी या बंद?

अगर आपके राज्य में आज या किसी दिन बैंक बंद है, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.सभी ग्राहक छुट्टियों में भी आसानी से ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, UPI जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.

RBI की हॉलिडे लिस्ट चेक करना क्यों जरूरी है?

हर राज्य की छुट्टियां अलग होती हैं.इसलिए कभी भी किसी जरूरी बैंक काम के लिए निकलने से पहले अपने राज्य की हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें. इससे आपका समय बचेगा और आपको अचानक बंद बैंक देखकर परेशानी नहीं होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bank Holiday In December 2025, Bank Holiday Today, Today Bank Holiday, RBI Holiday List, Bank Holidays 2025, December Bank Holiday
Get App for Better Experience
Install Now