गुरुग्राम के लिए नई वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का आगाज, जयपुर से गुजरते हुए गुजरात के इस शहर तक दौड़ेगी

Vande Bharat Train: देश को आज एक और वंदे भारत स्पेशल ट्रेन मिलने वाली है.ये ट्रेन गुजरात के साबरमती से गुरुग्राम तक वंदे भारत स्पेशल ट्रेन होगी, जो 5 अक्टूबर से चलेगी. साबरमती गुरुग्राम वंदे बारत स्पेशल ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग पहले ही सभी स्टेशनों और ऑनलाइन शुरू हो गई है. साबरमती गुरुग्राम वंदे भारत ट्रेन का फायदा कई शहरों को होगा. पश्चिम रेलवे का कहना है कि अभी यह वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन वनवे स्पेशल रूट के तौर पर चलेगी. साबरमती गुड़गांव वंदे भारत ट्रेन का नंबर 09401 होगा. ट्रेन 5 अक्टूबर को अपनी यात्रा शुरू करेगी और 6 को पहुंचेगी.

साबरमती गुरुग्राम वंदे भारत का ठहराव

साबरमती और गुरुग्राम के बीच ये ट्रेन आठ रेलवे स्टेशनों पर ठहराव (Sabarmati-Gurgaon Vande Bharat Special train Stoppage) लेगी. ये स्टेशन मेहसाणा जंक्शन, पालनपुर, अबु रोड, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी शामिल हैं. इन स्टेशनों पर 2 से 3 मिनट तक का ठहराव होगा.

PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार को तोहफा, 17 सितंबर से दौड़ेंगी वंदे भारत, अमृत भारत समेत 4 नई ट्रेनें, जानिए रूट-टाइमिंग

साबरमती से गुरुग्राम 14.30 घंटे में

साबरमती गुड़गांव वंदे भारत ट्रेन 5.30 बजे महात्मा गांधी से जुड़े शहर साबरमती से 5.30 बजे चलेगी और गुरुग्राम अगले दिन सुबह 8.25 बजे पहुंचेगी. करीब 14. 30 घंटे इस यात्रा ((Sabarmati-Gurgaon Vande Bharat Special train Distance Timing) में लगेंगे.

एसी चेयर और एग्जीक्यूटिव एसी सीटें और रेल किराया

साबरमती गुरुग्राम वंदे भारत स्पेशल ट्रेन में एसी चेयर कार और एक्जीक्यूटिव एसी श्रेणी (Vande Bharat Train Fare) की सीटें हैं. AC Chair Car का किराया साबरमती से गुरुग्राम तक 2250 रुपये होगा. एक्जीक्यूटिव चेयर कार (Executive Chair Car) का किराया 4145 रुपये होगा.

गौरतलब है कि देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेनें भी शुरू होने वाली हैं. बिहार समेत कई राज्यों के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें प्रारंभ की गई हैं.