विज्ञापन
विशेष लिंक

PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार को तोहफा, 17 सितंबर से दौड़ेंगी वंदे भारत, अमृत भारत समेत 4 नई ट्रेनें, जानिए रूट-टाइमिंग 

Bihar New Trains: बिहार में नई वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 4 नई ट्रेनें 17 सितंबर से चलने वाली हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये ट्रेनें शुरू होंगी.

Read Time: 3 mins
Share
PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार को तोहफा, 17 सितंबर से दौड़ेंगी वंदे भारत, अमृत भारत समेत 4 नई ट्रेनें, जानिए रूट-टाइमिंग 
Bihar Trains
  • बिहार में 17 सितंबर से चार नई ट्रेनें शुरू होंगी, जिनमें वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं
  • दानापुर से जोगबनी तक वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 6 दिन चलेगी और आठ घंटे में सफर पूरा करेगी
  • जोगबनी-ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस कई स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन ईरोड पहुंचेगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

Bihar New Vande Bharat and Amrit Bharat Trains: चुनावी वर्ष में केंद्र सरकार बिहार पर मेहरबान है. रेल कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में, बिहार से 17 सितंबर से चार नई ट्रेन की शुरूआत की जा रही है. इसमें जोगबनी-दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा-छेहरटा (अमृतसर) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जोगबनी-ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस और कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस शामिल है. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है.

दानापुर-फारबिसगंज-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस
दानापुर और जोगबनी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 17 सितंबर से शुरू हो जाएगा. ये ट्रेन हफ्ते में छह दिन चलेगी. दानापुर से चलने वाली ट्रेन का मंगलवार को छोड़कर सभी दिन परिचालन होगा जबकि फारबिसगंज से चलने वाली ट्रेन बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छः दिन चलेगी.

वंदे भारत एक्सप्रेस का ये होगा रूट
गाड़ी संख्य 26302 दानापुर-जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस 17 सितंबर से दानापुर से शाम 17.10 बजे खुलकर 18.05 बजे हाजीपुर, 18.50 बजे मुजफ्फरपुर, 19.43 बजे समस्तीपुर,  20.23 बजे हसनपुर रोड, 20.38 बजे सलौना, 21.00 बजे खगड़िया, 21.55 बजे सहरसा,  22.23 दौरम मधेपुरा, 23.00 बजे बनमनखी, 23.40 बजे पूर्णिया, अगले दिन 00.18 अररिया कोर्ट एवं 00.48 बजे फारबिसगंज रूकते हुए रात 01.20 बजे जोगबनी पहुंचेगी.

8 घंटे में सफर पूरा होगा
आठ कोच की ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 453 किलोमीटर की दूरी करीब 8 घंटे 10 मिनट में पूरी करेगी. गाड़ी सं. 26301 जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस 18 सितंबर से जोगबनी से दोपहर 03.25 बजे खुलकर 03.35 बजे फारबिसगंज, 04.00 बजे अररिया कोर्ट, 04.50 बजे पूर्णिया, 05.26 बजे बनमनखी, 05.53 बजे दौरम मधेपुरा, 06.20 बजे सहरसा, 07.13 बजे खगड़िया, 07.33 बजे सलौना, 07.48 बजे हसनपुर रोड, 08.23 बजे समस्तीपुर, 09.00 बजे मुजफ्फरपुर, 09.45 बजे हाजीपुर रूकते हुए रात 11.30 बजे दानापुर पहुंचेगी. 

जोगबनी-ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस
जोगबनी-ईरोड अमृत भारत ट्रेन फारबिसगंज, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा पेरम्बूर और काटपाडी सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते लेते हुए अगले सुबह ईरोड पहुंचेगी.

सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस
सहरसा-छेहरटा अमृत भारत ट्रेन सुपौल, सरायगढ़, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, मुरादाबाद और अंबाला कैंट के रास्ते रात 2 बजे के करीब पंजाब के छेहरटा पहुंचेगी.  

कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस
कटिहार से सिलीगुड़ी के बीच एक्सप्रेस ट्रेन पूर्णिया, कस्बा, जलालगढ़, अररिया, रहमतपुर, बंशबरी हाल्ट, खवासपुर, लक्ष्मीपुर, बरर्धा हाल्ट, कालियागंज, तेरागच, बीबीगंज, तुलसिया हाल्ट, पवाखली, कदोगांव हाल्ट, भोगडबर हाल्ट, ठाकुरगंज, गलगलिया, नक्सलबरी और बागडोगरा होकर सिलीगुड़ी तक चलेगी. ट्रेन संख्या 15701 कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस प्रतिदिन सुबह 5 बजे कटिहार से चलेगी और 10:15 बजे सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन 15702 सिलीगुड़ी-कटिहार एक्सप्रेस  दोपहर 12:45 बजे सिलीगुड़ी से रवाना होगी शाम 6:05 बजे कटिहार पहुंचेगी. 10 कोच वाली ट्रेन 230 किलोमीटर की दूरी करीब 5 घंटे 15 मिनट में पूरी करेगी.

इतनी वंदे और अमृत भारत चल रही 
जानकारी के अनुसार, वर्तमान में बिहार में 13 वंदे भारत का परिचालन हो रहा है. जोगबनी-दानापुर वंदे भारत मिलाकर 14 हो जाएगा. बिहार में 8 अमृत भारत का परिचालन हो रहा है. जोगबनी-ईरोड और सहरसा- अमृतसर मिलाकर 10 अमृत भारत हो जाएगा. इसके अलावा जयनगर-पटना की बीच 
1 नमो भारत ट्रेन भी चल रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar New Trains, Vande Bharat Train In Bihar, Amrit Bharat Express
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com