VIDEO: वंदे भारत में जैसे ही घुसी ब्रिटिश एक्ट्रेस, फटी रह गई आंखें, कही ऐसी बात कि आपको भी होगा गर्व

ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की नरिंदर कौर ने वंदे भारत ट्रेन के सफर की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय ट्रेनें अब यूके से बेहतर हैं. जानिए उनके अनुभव और क्यों विदेशी यात्री भारतीय रेल के दीवाने हो रहे हैं.

  • ब्रिटिश टीवी पर्सनैलिटी नरिंदर कौर ने वंदे भारत ट्रेन यात्रा के एक्सपीरियंस को लोगों के साथ साझा किए
  • नरिंदर कौर ने अपने वायरल वीडियो में भारतीय रेल नेटवर्क को यूके से बेहतर बताया है
  • नरिंदर ने वंदे भारत ट्रेन के शानदार इंटीरियर, साफ-सुथरे कंपार्टमेंट और स्वादिष्ट भोजन की प्रशंसा की
इंटरनेट की दुनिया और वहां की सैर यकीनन अनोखी है. खासकर उन ब्लॉगर के वीडियोज जो दुनियाभर के ट्रैवलिंग वीडियो और अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करते हैं. पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर विदेशी यात्रियों के भारतीय ट्रेनों के अनुभव वाले वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की टीवी पर्सनैलिटी और सोशल कमेंटेटर नरिंदर कौर ने शेयर किया है. उन्होंने X पर भारत के रेल नेटवर्क की तारीफ करते हुए अपने वंदे भारत ट्रेन सफर की झलकियां साझा कीं.

नरिंदर कौर ने भारतीय रेल के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए लिखा, “ब्रिटेन ने भारत को रेल नेटवर्क तोहफे में नहीं दिया था और न ही स्थानीय लोगों की मदद के लिए बनाया था. उन्होंने इसे भारत से धन निकालकर ब्रिटेन ले जाने के लिए बनाया था. लेकिन देखिए आज भारतीय रेल कितनी आगे बढ़ चुकी है.”

वंदे भारत ट्रेन का अनुभव

वीडियो में नरिंदर कौर को ट्रेन के कोच में एंट्री करते और उसके शानदार इंटीरियर को दिखा रही है. उन्होंने कहा कि आज भारत की ट्रेनें ब्रिटेन की ट्रेनों से वाकई में बेहतर हैं. उन्होंने भारतीय ट्रेनों की खूबसूरती देखकर खुद को शानदार बताया. एक अन्य क्लिप में उन्होंने कंपार्टमेंट को “रूमी और क्लीन” बताया. नरिंदर ने ऑनबोर्ड मिले स्वादिष्ट और लजीज भोजन की झलक भी साझा की, जिसमें शामिल थे-दाल, सब्जी, पनीर, चावल, दो रोटियां और दही.

विदेशी यात्रियों के अन्य अनुभव

इससे पहले भी कई विदेशी यात्रियों ने भारतीय ट्रेनों की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर किए हैं. हाल ही में एक स्पेनिश महिला ने वंदे भारत चेयर कार में सफर करते हुए वीडियो पोस्ट किया. उसने भी ट्रेन के स्पेशियस कंपार्टमेंट, ओवरहेड बिन्स और साफ-सुथरे वॉशरूम की तारीफ की थी. साथ ही उसने स्नैक्स और मेन कोर्स का स्वाद भी लिया. पिछले एक साल में कई विदेशी यात्रियों ने भारतीय ट्रेनों की सुविधाओं, किफायती किराए और ऐप के जरिए सीट पर खाना ऑर्डर करने की सुविधा को लेकर पॉजिटिव रिव्यू साझा किए हैं.

