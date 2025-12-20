VIDEO: वंदे भारत में जैसे ही घुसी ब्रिटिश एक्ट्रेस, फटी रह गई आंखें, कही ऐसी बात कि आपको भी होगा गर्व

इंटरनेट की दुनिया और वहां की सैर यकीनन अनोखी है. खासकर उन ब्लॉगर के वीडियोज जो दुनियाभर के ट्रैवलिंग वीडियो और अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करते हैं. पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर विदेशी यात्रियों के भारतीय ट्रेनों के अनुभव वाले वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की टीवी पर्सनैलिटी और सोशल कमेंटेटर नरिंदर कौर ने शेयर किया है. उन्होंने X पर भारत के रेल नेटवर्क की तारीफ करते हुए अपने वंदे भारत ट्रेन सफर की झलकियां साझा कीं.

नरिंदर कौर ने भारतीय रेल के इतिहास पर टिप्पणी करते हुए लिखा, “ब्रिटेन ने भारत को रेल नेटवर्क तोहफे में नहीं दिया था और न ही स्थानीय लोगों की मदद के लिए बनाया था. उन्होंने इसे भारत से धन निकालकर ब्रिटेन ले जाने के लिए बनाया था. लेकिन देखिए आज भारतीय रेल कितनी आगे बढ़ चुकी है.”

Britain didn't give india its rail networks as a gift or to help locals, infact they made them to extract wealth OUT of India and into Britain. But look how far Indian railways have come! Whilst British trains and networks lag embarrassingly behind.

FYI - amritsar to dehli was… pic.twitter.com/lvRPR69O35 — Narinder Kaur (@narindertweets) December 18, 2025

वंदे भारत ट्रेन का अनुभव

वीडियो में नरिंदर कौर को ट्रेन के कोच में एंट्री करते और उसके शानदार इंटीरियर को दिखा रही है. उन्होंने कहा कि आज भारत की ट्रेनें ब्रिटेन की ट्रेनों से वाकई में बेहतर हैं. उन्होंने भारतीय ट्रेनों की खूबसूरती देखकर खुद को शानदार बताया. एक अन्य क्लिप में उन्होंने कंपार्टमेंट को “रूमी और क्लीन” बताया. नरिंदर ने ऑनबोर्ड मिले स्वादिष्ट और लजीज भोजन की झलक भी साझा की, जिसमें शामिल थे-दाल, सब्जी, पनीर, चावल, दो रोटियां और दही.

And a lovely meal included- dhal, paneer, sabji, 2 roti and rice pic.twitter.com/RFgGvDIgoe — Narinder Kaur (@narindertweets) December 18, 2025

विदेशी यात्रियों के अन्य अनुभव

इससे पहले भी कई विदेशी यात्रियों ने भारतीय ट्रेनों की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर किए हैं. हाल ही में एक स्पेनिश महिला ने वंदे भारत चेयर कार में सफर करते हुए वीडियो पोस्ट किया. उसने भी ट्रेन के स्पेशियस कंपार्टमेंट, ओवरहेड बिन्स और साफ-सुथरे वॉशरूम की तारीफ की थी. साथ ही उसने स्नैक्स और मेन कोर्स का स्वाद भी लिया. पिछले एक साल में कई विदेशी यात्रियों ने भारतीय ट्रेनों की सुविधाओं, किफायती किराए और ऐप के जरिए सीट पर खाना ऑर्डर करने की सुविधा को लेकर पॉजिटिव रिव्यू साझा किए हैं.