विज्ञापन
विशेष लिंक

Royal Enfield की Bullet Bike बस एक क्लिक दूर, Flipkart पर करें ऑनलाइन ऑर्डर, Big Billion Day Sale में मिलेगा डबल फायदा

रॉयल एनफील्ड ने 22 सितंबर से अपनी 350-सीसी मॉडल रेंज को फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध करा दिया है. ये वही तारीख है जब GST में कटौती लागू होगी. यानी बिग बिलियन डे सेल का तो फायदा मिलेगा ही, GST में कटौती के चलते कम हुई कीमत का भी फायदा ग्राहकों को मिलेगा.

Read Time: 3 mins
Share
Royal Enfield की Bullet Bike बस एक क्लिक दूर, Flipkart पर करें ऑनलाइन ऑर्डर, Big Billion Day Sale में मिलेगा डबल फायदा

Royal Enfield Bullet Online Order: अगर आप बुलेट के शौकीन हैं तो ये आपसे बस ए‍क क्लिक दूर है. रॉयल एनफील्‍ड की बुलेट 350 (Royal Enfield Bullet 350) समेत कई मॉडल्‍स के लिए आपको शोरूम जाने की भी जरूरत नहीं होगी. बस एक क्लिक और कुछ ही दिनों में बाइक आपके द्वार पर खड़ी होगी, वो भी ऑफर्स के साथ कम कीमत पर. जी हां, चौंकिए मत. दरअसल, रॉयल एनफील्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया है. बिग बिलियन डे सेल (Flipkart Big Billion Day Sale) से पहले ये समझौता हुआ है, जिसका फायदा सेल के दौरान ग्राहकों को मिलेगा. यह पहली बार होगा जब रॉयल एनफील्ड अपनी मोटरसाइकिलें ऑनलाइन बेचेगी.

ऐसे मिलेगा डबल फायदा 

रॉयल एनफील्‍ड की पैरेंट कंपनी आयशर मोटर्स लिमिटेड ने एक्‍सचेंल फाइलिंग में ये जानकारी दी है. इस डील के तहत, रॉयल एनफील्ड ने 22 सितंबर से अपनी 350-सीसी मॉडल रेंज को फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध करा दिया है. ये वही तारीख है जब GST में कटौती लागू होगी. यानी बिग बिलियन डे सेल का तो फायदा मिलेगा ही, GST में कटौती के चलते कम हुई कीमत का भी फायदा ग्राहकों को मिलेगा. ये पार्टनरशिप रॉयल एनफील्ड का अपने मोटरसाइकिल को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का विजन है, खासकर तब जब भारत के ग्राहक तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

इन शहरों में मिलेंगे ये मॉडल्‍स 

ग्राहक बिग बिलियन डे सेल के दौरान फ्लिपकार्ट पर रॉयल एनफील्ड खरीद सकेंगे. कंपनी फ्लिपकार्ट के जरिए बुलेट 350, क्लासिक 350, हंटर 350, गोअन क्लासिक 350 और नई मेटियर 350 जैसे मॉडल बेचेगी. एनसीआर के गुरुग्राम के अलावा बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के ग्राहक फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन और GST की पूरी छूट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे और बाइक खरीद सकेंगे. बता दें कि जेन-जी के बीच रॉयल एनफील्ड का क्रेज कुछ ज्‍यादा ही है. कंपनी की अगस्त में सेल 55% बढ़कर 1.14 लाख यूनिट रही थी. 

कंपनी के MD और CEO ने कही ये बात 

आयशर मोटर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और रॉयल एनफील्ड के CEO बी. गोवेंद्रन ने कहा, 'रॉयल एनफील्ड का मकसद हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को असली मोटरसाइकिलिंग का अनुभव देना रहा है. फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप से हम आज के डिजिटल ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, जिन्हें ऑनलाइन आसानी से मोटरसाइकिल खरीदने का तरीका चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा, 'फिलहाल ये सुविधा 5 शहरों में उपलब्ध है और जल्द ही और शहरों में भी उपलब्ध होगी. हम बाइंग प्रोसेस यानी खरीद प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बना रहे हैं, साथ ही हमारे अधिकृत डीलर पार्टनर के जरिए डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि अनुभव पर्सनल, आसान और रॉयल एनफील्ड जैसा रहे.' 

बता दें कि फिलहाल फ्लिपकार्ट पर टीवीएस अपाचे, हीरो एक्‍सट्रीम, हीरो स्‍प्लेंडर प्‍लस, केटीएम 200 ड्यूक,  बजाज पल्‍सर, सुजुकी गिक्‍सर जैसी बाइक एवलेबल है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Big Billion Day Sale, Big Billion Day Sale Offers, Royal Enfield Sales, Royal Enfield 350
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com