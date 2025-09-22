GST 2.0, Amazon Great Indian Festival and Flipkart Big Billion Days Sale 2025: आज 22 सितंबर से नई संशोधित जीएसटी दरें लागू हो गई हैं और रोजमर्रा की जरूरत के ज्‍यादातर सामान सस्‍ते हो गए हैं. जीएसटी कम होने से टीवी, एसी, फ्रिज जैसे होम अप्‍लायंस भी सस्‍ते हो गए हैं. जीएसटी धमाका के साथ-साथ अमेजन और फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल ने खरीदारों के लिए मौके को डबल धमाके में तब्‍दील कर दिया है. दूसरी ओर सीमेंट जैसे कंस्‍ट्रक्‍शन मटेरियल्‍स पर जीएसटी 10 फीसदी तक घटाए जाने से बिल्‍डर्स भी ऑफर देने लगे हैं. दिल्‍ली-एनसीआर में आपको कई जगह अपकमिंग प्रोजेक्‍ट्स के बोर्ड/होर्डिंग दिखाई पड़ सकते हैं, जिनमें फ्लैट बुक करने पर आईफोन 17 तक ऑफर किए जा रहे हैं. बाकी भारी डिस्‍काउंट तो है ही. यानी फेस्टिव सीजन शुरू होते ही हर तरफ सेल ही सेल लगी है. दीवाली से पहले ही दीवाली आ चुकी है.

जीएसटी रिफॉर्म्‍स (New GST Rates) ने कम किए खर्च

22 सितंबर से लागू हुआ जीएसटी 2.0 यानी जीएसटी रिफॉर्म देश के गरीब, किसान, मिडल क्‍लास, दुकानदार, उद्यमी, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग... हर वर्ग के लिए खुशियां लेकर आया है. अब घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राई फ्रूट्स, कॉफी और आइसक्रीम जैसी चीजें 12% या 18% स्‍लैब से अब 5% वाले स्‍लैब में आ गई हैं.

टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर अब 18% GST लगेगा, जो पहले 28% था. कंपनियों ने इन प्रोडक्ट्स की कीमतें कम कर दी हैं. वहीं, 2-व्‍हीलर्स में 350 सीसी से कम की बाइक और 4-व्‍हीलर्स में छोटी गाड़ियों पर अब 18% GST ही लगेगा, जिसके चलते कंपनियों ने बाइक और कार के दाम कम कर दिए हैं.

अमेजन पर सेल ही सेल (Amazon Great Indian Festival Sale 2025)

अमेन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो गई है. हालांकि अभी यह सेल सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए लाइव है और 23 सितंबर, मंगलवार से सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी. इस सेल में iPhone 16, Samsung Galaxy S26 Ultra, Oppo, Vivo और Xiaomi जैसे स्मार्टफोन्स पर भारी छूट मिल रही है.

इसके अलावा, नई जीएसटी दरों के कारण AC और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते हो गए हैं. आप इन पर भी बंपर डिस्काउंट पा सकते हैं, जैसे Haier 1.5 Ton AC और Carrier 1.5 Ton AC लगभग आधे दाम में मिल रहे हैं. Samsung Galaxy S25 Ultra 5G को आप यहां मात्र 1,12,499 रुपये में खरीद सकते हैं, जबकि Galaxy S25 68,999 रुपये में उपलब्ध है.

फ्लिपकार्ट पर भी जबर सेल (Flipkart Big Billion Days Sale)

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल भी शुरू हो गई है. फिलहाल ये सेल ब्लैक और प्लस मेंबर्स के लिए है और 23 सितंबर से सभी के लिए उपलब्ध होगी. इस सेल में भी आपको iPhone 16, Samsung Galaxy S26 Ultra समेत कई ब्रांड के स्मार्टफोन्स पर शानदार ऑफर मिल रहे हैं.

यहां आप Samsung Galaxy S25 Ultra 5G को ₹1,11,499 में खरीदकर ज्यादा बचत कर सकते हैं. यहां Samsung Galaxy Z Fold7 फ्लिपकार्ट पर ₹1,74,999 की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है.

होम अप्‍लायंसेज भी यहां बंपर ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं. रॉयल इनफील्‍ड ने भी अपने बुलेट और अन्‍य बाइक्‍स के ऑनलाइन सेल के लिए फ्लिपकार्ट से डील की है. यहां रॉयल इनफील्‍ड की क्‍लासिक 350 समेत 350 सीसी से नीचे के कई मॉडल एवलेबल हैं.

