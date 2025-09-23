Flipkart Big Billion Days 2025 अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, और आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ डाले, आपको तकनीक, फ़ैशन, फुटवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स पर बंपर ऑफर दे रही है. इस सेल का इंतजार कस्टमर लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि इस सेल में उपलब्ध कराए गए प्रोडक्ट हर लिहाज से फायदे का सौदा होते हैं. तो अगर आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करने या आखिरकार अपनी पसंदीदा चेयर को खरीदने के लिए लंबे समय से रूके हुए थे, तो अब आपके लिए सही मौका है.
सेल आज से शुरू हुई है, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस या ब्लैक मेंबर हैं, तो आपको इस सेल का फायदा 22 सितंबर से मिलना शुरू हो चुका था. शानदार स्मार्टफोन डील से लेकर फैशन और घर को अपग्रेड करने तक, फ्लिपकार्ट हर तरह की डिस्काउंट आपके लिए लेकर आया है. बैंक डिस्काउंट, ₹1 सेल पास और सुपरकॉइन बोनस को जोड़ दें, तो आपके पास एक ऐसा शॉपिंग फंक्शन है, जिसे इग्नोर करना आपके लिए मुश्किल होने वाला है.
|कैटेगरी
|टॉप डील
|डिस्काउंट
|अतिरिक्त सुविधाएं
|Smartphones
|iPhone 16 at ₹51,999
|40% तक की छूट
|Bank discounts, exchange offers
|Laptops
|Samsung Galaxy Book4 Edge at ₹56,990
|43% तक की छूट
|EMI options, festive passes
|Fashion
|PUMA, ADIDAS up to 80% off
|50–80%
|₹1 Sale Pass, SuperCoins
|Home & Furniture
|Sofas and chairs up to 83% off
|83% तक की छूट
|Flat 5% off with passes
iPhone 16 पर मिल रहा है दमदार ऑफर
अगर आप आईफोन लवर हैं, और लंबे समय से अपना पुराना फोन अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो ये मौका हाथ से जाने न दें. Flipkart Big Billion Days 2025 में iPhone 16 की शुरूआत मात्र 51,999 रुपये से हो रही है. अगर आप EMI पर इस फोन को खरीदना चाहते हैं, तो केवल 8,665 रुपये प्रति माह पर इस फोन को अपना बना सकते हैं. इतना ही नहीं इसपर आपको Axis, ICICI बैंक 10फीसदी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहे हैं.
सोफा भी है यहां कमाल
अगर आप अपने डाइनिंग एरिया को नयापन देने का इंतजार कर रहे थे, तो तैयार हो जाएं, Flipkart Big Billion Days 2025 में डिजाइनर सोफे मात्र 6,499 रुपये से शुरू हो रहे हैं. इतना ही नहीं, आप यहां से L-शेप सोफे, स्ट्रेट और U-शेप सोफे अपनी पसंद के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं.
लेटेस्ट लैपटॉप होंगे आपके
अगर आपका लैपटॉप 2012 जैसा ही चल रहा है, तो अब इसे अपग्रेड करने का मौका है. HP 15 डेली यूज के लिए एकदम सही है. अब ये लैपटॉप ₹22,890 रुपये में आपका हो सकता है. Acer Aspire Lite और ASUS Expertbook P1, Ryzen और Intel i5 पावर के साथ आप इसे 43% तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं.
फैशन लवर के लिए भी है बहुत कुछ
फैशन लवर, फ्लिपकार्ट आपके साथ है. कैंपस के स्पोर्टी शूज से लेकर एडिडास और प्यूमा के ट्रेंडी एथलीज़र तक, 80% तक की छूट पर आप अपने फुटवेयर कलेक्शन को अपग्रेड कर सकते हैं. ₹1 का फैशन सेल पास एक मज़ेदार छोटा सा तरीका है, जो आपको चुनिंदा चीज़ों पर ₹100 की छूट देता है.
Flipkart Big Billion Days 2025 शुरू हो चुकी है और शॉपिंग कार्निवल बनकर सामने आ रही है. चाहे आप अपनी तकनीक को अपग्रेड कर रहे हों, अपने वार्डरोब को नया रूप दे रहे हों, या अपने घर को थोड़ा-सा संवार रहे हों, यह सेल बिना किसी अपराधबोध के यह सब संभव बनाती है. अर्ली एक्सेस, बैंक डिस्काउंट और अनोखे सेल पास के साथ, Flipkart ने शॉपिंग को मजेदार और किफायती बना दिया है.