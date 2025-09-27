फेस्टिव सीजन की बहार, स्मार्टफोन से लेकर ट्रॉली बैग्स तक, हर कैटेगरी में मिल रहा रिकॉर्ड डिस्काउंट

- देश में त्योहारों के सीजन की शुरुआत के साथ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की बड़ी सेल चल रही है
- iPhone 15 और iPhone 16 मॉडल पर बड़ी छूट मिल रही है, जिनकी कीमतें लॉन्च से काफी कम हैं
- लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और ऑडियो गैजेट्स छूट के साथ बैंक ऑफर्स भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं
देश में त्योहारों के सीजन की शुरुआत के साथ ही, ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार में खरीदारी का उत्साह अपने चरम पर है. ई-कॉमर्स दिग्गजों अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल चल रही है, जिसमें ग्राहकों को स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेज तक, हर कैटेगरी में अच्छा डिस्काउंट और डील्स मिल रही हैं. इस पर हैडलाइन बताएं.
स्मार्टफोन पर सबसे बड़ी छूट
फेस्टिव सेल का सबसे बड़ा आकर्षण स्मार्टफोन हैं. एप्पल के प्रीमियम मॉडल iPhone 15 और iPhone 16 पर अब तक की सबसे बड़ी छूट दी जा रही है.
iPhone 15 बैंक ऑफर्स के साथ यह फोन 47,000 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध है, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक शानदार डील बनाता है.
iPhone 16 मॉडल 51,999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है, जबकि इसकी लॉन्च कीमत ₹69,900 थी.
सैमसंग, वीवो, रियलमी और वनप्लस जैसे ब्रांड्स के चुनिंदा मॉडल्स पर 11,000 रुपये तक की सीधी छूट और एक्सचेंज बोनस दिए जा रहे हैं.
गैजेट्स पर 80% तक डिस्काउंट
ग्राहकों के बीच लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और ऑडियो गैजेट्स की डिमांड भी काफी ज्यादा है.
मैकबुक एयर M3 पर 29% तक की छूट के साथ बैंक ऑफर्स का लाभ उठाया जा सकता है. दूसरे लैपटॉप पर भी भारी डिस्काउंट है.
सोनी ब्राविया 4K स्मार्ट LED टीवी पर 30% से अधिक की छूट मिल रही है.
एप्पल एयरपॉड्स प्रो पर भारी डिस्काउंट के बाद इसे सिर्फ 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.
Sony, JBL, Bose जैसे ब्रांडेड हेडफोन्स पर 52% तक की छूट मिल रही है.
होम अप्लायंसेज और लाइफस्टाइल
किचन अप्लायंसेज से लेकर बड़े घरेलू सामान जैसे फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है. साथ ही, ब्रांडेड ट्रॉली बैग्स पर भी 70% से अधिक की छूट मिल रही है.
एडिशनल बैंक ऑफर्स और कैशबैक
इस सेल में बैंक ऑफर्स ग्राहकों के लिए 'सोने पर सुहागा' साबित हो रहे हैं.
- एसबीआई, एक्सिस और ICICI बैंक बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पर ग्राहक 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं.
- UPI और वॉलेट जैसे अमेजॉन पे और फोन पे से पेमेंट करने पर एक्सट्रा कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिससे बचत में इजाफा हो रहा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं