Tatkal Ticket New Rule: रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट कटाने का नियम बदला, देना होगा OTP... पूरी डिटेल अंदर पढ़ें

इंडियन रेलवे ने अब ऑनलाइन तत्‍काल टिकट के नियमों में बदलाव के बाद रिजर्वेशन काउंटर पर बनवाए जाने वाले तत्‍काल टिकट के नियमों में भी बदलाव किया है. रेलवे अब टिकट काउंटरों पर भी ओटीपी आधारित तत्काल टिकट देने की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है. तत्काल टिकट व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए रेलवे ने ये बड़ा कदम उठाया है. अगले कुछ दिनों में ये नई व्‍यवस्‍था लागू होने की बात कही जा रही है. बता दें कि 17 नवंबर 2025 से रेलवे ने काउंटर से तत्काल टिकट बुकिंग पर भी ओटीपी व्यवस्था का ट्रायल शुरू किया था, जो अब तक 52 ट्रेनों में लागू हो चुकी है. अब इसे पूरी तरह लागू करने की तैयारी है.

कैसे काम करेगा ये सिस्टम?

अब कोई भी यात्री काउंटर से तत्काल टिकट बुक करेगा, तो फॉर्म में दिए गए उसके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. सही ओटीपी दर्ज करने के बाद ही टिकट कंफर्म होगा. रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अब रेलवे इसे सभी बाकी ट्रेनों में भी लागू करने जा रहा है. इससे तत्काल टिकटों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और असली जरूरतमंद यात्रियों को टिकट आसानी से मिल सकेगा. यह कदम रेलवे टिकटिंग को और पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है.'

कई चरणों में लागू हुआ ओटीपी वाला नियम

बता दें कि रेलवे ने पहले जुलाई 2025 में ऑनलाइन तत्काल टिकट के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन शुरू किया था. इसके बाद अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन सामान्य टिकटों के लिए पहले दिन की बुकिंग पर ओटीपी सिस्टम लागू किया गया. दोनों सिस्टम लोगों ने आसानी से अपनाए हैं, जिससे बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ी है.