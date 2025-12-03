PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के लिए आवेदन कैसे करें? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी, जानें हर एक बात

देशभर के लाखों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) आज सबसे भरोसेमंद योजना मानी जाती है. इसमें बिना किसी झंझट के साल में तीन बार सीधे बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपये आते हैं.पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत अब तक किसानों को 21वीं किस्त तक का फायदा मिल चुका है.बीते महीने ही पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment)के लगभग 18 हजार करोड़ रुपये DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं. देश के अधिकतर किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment) का पैसा आ गया है.

वैसे तो अबतक करोड़ों किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं, लेकिन आज भी कई किसान ऐसे हैं जो पहली बार आवेदन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है ? इसकी पात्रता क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है.अक्सर किसान दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं कि कोई उन्हें मदद करे, लेकिन असल में यह पूरा प्रोसेस इतना आसान है कि कोई भी खुद घर बैठे इसे पूरा कर सकता है.

आज हम पीएम किसान योजना में आवेदने करने से जुड़ी हर जानकारी देने जा रहे हैं ,जिसमें एलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और अप्लाई करने के सभी स्टेप्स बहुत आसान भाषा में बताएंगे.

PM Kisan Yojana क्या है?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय सरकारी योजना है, जिसमें भारत सरकार किसानों को साल में कुल 6,000 रुपये फाइनेंशियल मदद देती है. यह पैसा 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है.

कौन ले सकता है इसका लाभ?

इस योजना का फायदा केवल भूमिधारक किसानों को मिलता है, यानी जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है. जमीन वही मानी जाती है जो सरकारी रिकॉर्ड में किसान के नाम पर हो.छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, वे भी इस योजना के लिए पूरी तरह पात्र हैं.

कुछ लोग इस योजना में शामिल नहीं हो सकते.जैसे सरकारी कर्मचारी (सक्रिय या सेवानिवृत्त)10,000 रुपये या उससे ज्यादा पेंशन पाने वाले प्रोफेशनल, टैक्स देने वाले को इन सभी को योजना का लाभ नहीं मिलता.

PM Kisan Yojana के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं?

इस योजना के लिए आवेदन करते समय बहुत ज्यादा कागज नहीं लगते.सिर्फ ये चार चीजें जरूरी हैं...

नागरिकता का प्रमाण (ID proof)

आधार कार्ड (Aadhaar Card)

बैंक अकाउंट डिटेल (IFSC, अकाउंट नंबर)

भूमि स्वामित्व से जुड़े डॉक्यूमेंट

आपको एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए.अगर आधार लिंक नहीं है तो आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा.

e-KYC क्यों जरूरी है?

पीएम किसान योजना में हर किसान को ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है.यह OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से होता है.बिना e-KYC के किस्त नहीं मिलती, इसलिए रजिस्ट्रेशन के साथ इसे पूरा करना जरूरी है.

PM Kisan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

पीएम किसान योजना में ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया बहुत आसान है.इसे आप फोन, लैपटॉप या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) से भी कर सकते हैं.

आइए आसान भाषा में पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस समझते हैं ...

सबसे पहले PM-Kisan के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं.

यहां आपको ‘Farmers Corner' नाम का सेक्शन दिखेगा.

Farmers Corner के अंदर New Farmer Registration पर क्लिक करें.

यहीं से सबसे पहला स्टेप शुरू होता है.

अब पेज पूछेगा कि आप Rural Farmer हैं या Urban Farmer.

अपनी स्थिति के अनुसार सही ऑप्शन चुनें.

इसके बाद अपना आधार नंबर, राज्य, और कैप्चा कोड डालें और Search पर क्लिक करें.

अगर आपका नाम पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो स्क्रीन पूछेगी "क्या आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं?"

यहां Yes चुनें.

अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा.इसमें आपको अपनी पूरी जानकारी डालनी होती है .

फॉर्म में नाम पता जमीन की डिटेल,बैंक अकाउंट डिटेल,मोबाइल नंबरभरें

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फॉर्म को सेव कर दें.



OTP या बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन करें

अगला स्टेप वेरिफिकेशन का होता है.फॉर्म सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इसे डालते ही आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफाई हो जाता है.आप पास के CSC सेंटर में जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं.

फॉर्म वेरिफिकेशन के बाद कब मिलता है पैसा?

जब आपका फॉर्म पूरी तरह वेरिफाई हो जाता है, तब आपको योजना में शामिल कर लिया जाता है.इसके बाद आपकी किस्तें आने लगती हैं.सरकार साल में 3 बार यानी हर चार महीने में 2,000 रुपये सीधे DBT के जरिए भेजती है. अबतक 21 किस्त तक जारी हो चुकी हैं, और लाखों किसान इसका लाभ ले रहे हैं.

रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो तो कहां संपर्क करें?

अगर आवेदन करते समय कोई समस्या आती है, तो किसान PM Kisan Helpline 155261 या 011-24300606 या फिर नजदीकी CSC सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं ,

अगर आप योजना के लिए पात्र हैं तो आपको इसका आवेदन तुरंत कर देना चाहिए.रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, और सही डॉक्यूमेंट होने पर 5-10 मिनट में पूरा हो जाता है. अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य eligible है,तो बस pmkisan.gov.in पर जाएं और कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके खुद को रजिस्टर कर लें.इसके बाद आपकी हर किस्त सीधे बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी.