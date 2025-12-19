PM Vishwakarma Yojana: सरकारी दे रही 15,000 की मदद, बिना गारंटी मिलेगा 3 लाख तक का लोन, ऐसे करें आवेदन

देश में आज भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, जो पारंपरिक कामों से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं. कोई दर्जी है, कोई मोची, कोई लोहार तो कोई खिलौने या टोकरी बनाकर परिवार का पेट पालता है. लेकिन पैसे की कमी, एडवांस स्किल्स का अभाव और महंगे लोन के कारण कई कारीगर आगे नहीं बढ़ पाते. इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की है.

क्या आप जानते हैं कि इस योजना में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आप यहां इस बारे में जान सकते हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है ? (What is PM Vishwakarma Scheme?)

पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की एक खास योजना है, जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई है. इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, जो हाथों के हुनर से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं. इस योजना के तहत सरकार न केवल आर्थिक मदद देती है, बल्कि काम से जुड़ी एडवांस ट्रेनिंग और आसान लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराती है. इसका मकसद है कि कारीगर सिर्फ मेहनत तक सीमित न रहें, बल्कि अपने हुनर को व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ा सकें.

विश्वकर्मा योजना के फायदे (PMVY Benefits)

पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल होने पर लाभार्थियों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं.

सबसे पहले उन्हें उनके काम से जुड़ी एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे नई तकनीक और बेहतर तरीकों से काम कर सकें.

ट्रेनिंग के दौरान सरकार रोजाना 500 रुपये का स्टाइपेंड भी देती है, जिससे सीखने के समय कमाई की चिंता न रहे.

इसके अलावा सरकार 15,000 रुपये की राशि टूलकिट खरीदने के लिए देती है, जिससे कारीगर अपने काम के लिए जरूरी औजार खरीद सकें.

वहीं, काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी मिलती है.

पहले चरण में 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाता है.

अगर यह लोन समय पर चुका दिया जाए, तो दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन 30 महीनों के लिए मिल सकता है.

कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं?

यह योजना सभी के लिए नहीं है, बल्कि खास तौर पर 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए बनाई गई है. इनमें नाई, मोची, दर्जी, धोबी, लोहार, पत्थर तराशने वाले, मूर्तिकार, नाव बनाने वाले, टोकरी या झाड़ू बनाने वाले, खिलौना निर्माता, ताला बनाने वाले, राजमिस्त्री, फिशिंग नेट बनाने वाले और हथौड़ा या टूलकिट निर्माता जैसे कारीगर शामिल हैं.

आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और वह अपने पारंपरिक काम से जुड़ा होना चाहिए. आसान शब्दों में कहा जाए, तो जो लोग हाथों के हुनर से रोजगार करते हैं, वह इस योजना के असली लाभार्थी हैं.

आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट की जानकारी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और काम से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं. इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जरूरी होती है, ताकि आवेदन से जुड़ी जानकारी समय पर मिल सके.

कैसे करें पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन? (How to Apply for PM Vishwakarma Scheme?)

इस योजना में आवेदन करने के दो तरीके हैं. आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. वहीं, जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाते, वे अपने नजदीकी सीएससी (Common Service Centre) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन से पहले आधार ई-केवाईसी और मोबाइल वेरिफिकेशन पूरा करना जरूरी होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी अपनी डिजिटल आईडी और सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और अलग-अलग लाभों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

PM विश्वकर्मा योजना में ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1: पात्रता और डॉक्यूमेंट तैयार करें

सबसे पहले यह पक्का कर लें कि आप पारंपरिक कारीगरों की लिस्ट में आते हैं और आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है.

इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार रखें.आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना चाहिए) और काम से जुड़ा प्रमाण (अगर हो)

स्टेप 2: आधार ई-KYC और मोबाइल वेरिफिकेशन

पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन के लिए आधार ई-KYC अनिवार्य है.

इसके लिए अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) जाएं या फिर ऑनलाइन आधार ई-KYC पूरा करें. यहां आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर वेरीफाई किया जाता है.

स्टेप 3: आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर जाएं

वेबसाइट पर आपको Login / Register का विकल्प मिलेगा.

स्टेप 4: नया रजिस्ट्रेशन करें

“Register” या “Apply Now” पर क्लिक करें. आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद OTP आएगा, उसे भरकर वेरीफाई करें. इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा

स्टेप 5: आवेदन फॉर्म भरें

अब आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको नाम, पता, उम्र, अपना पारंपरिक काम (जैसे दर्जी, नाई, मोची आदि), बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसी सभी जानकारी भरनी होगी और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. सारी जानकारी ध्यान से और सही-सही भरें.

स्टेप 6: फॉर्म सबमिट करें

सभी डिटेल्स दोबारा चेक करें उसके बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.

आवेदन सफल होने पर Acknowledgement / Application Number मिलेगा

इस नंबर को भविष्य के लिए संभालकर रखें.

पीएम विश्वकर्मा योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कारीगरों को नई पहचान, बेहतर स्किल और आत्मनिर्भर बनने का मौका देती है. इससे न केवल कारीगरों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उनके हुनर को भी नई पहचान मिलेगी. अगर आप या आपके परिवार में कोई पारंपरिक काम से जुड़ा है, तो PM Vishwakarma Scheme उनके भविष्य को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.