इस राज्य के स्टूडेंट्स को सरकार ने दिया खास तोहफा, स्कूली बच्चे अब फ्री में कर सकेंगे बस यात्रा

राज्य के शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि मुख्यमंत्री बस सेवा, जो स्टूडेंट्स को मुफ़्त आने-जाने की सुविधा देती है, उससे दूर-दराज के इलाकों के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा. इस स्कीम की मदद से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए बढ़ावा मिलेगा.

विद्यार्थियों को पहले से ही किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी.

ओडिशा सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है. ये सुविधा ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री बस सेवा (एमबीएस) योजना के तहत शुरू की गई है. इस कदम का मकसद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना है.
राज्य परिवहन विभाग की 24 दिसंबर की एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान उस योजना का स्थान लेगा जिसके तहत वातानुकूलित (एसी) और गैर एसी दोनों तरह की बस सेवाओं के लिए विद्यार्थियों को पहले से ही किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी.

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘स्कूलों तक पहुंच में सुधार करने और दूरी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी लाने के लिए एमबीएस योजना के तहत विद्यार्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जो पहले अधिसूचित गैर-एसी और एसी बस सेवाओं में विद्यार्थियों के लिए टिकट किराए में 50 प्रतिशत की छूट की जगह लेगी.''

विस्तार से जाने क्या है योजना 

अधिसूचना के अनुसार, सभी स्कूली छात्र-छात्राओं को वैध विद्यार्थी पहचान पत्र दिखाने या स्कूल की वर्दी में होने पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू मशीन (ईटीआईएम) से जीरो टिकट जारी किया जाएगा. यह फैसला अगस्त में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था. ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम को 'सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन' में जरूरी बदलाव करने के लिए कहा गया है.

राज्य के शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि मुख्यमंत्री बस सेवा, जो स्टूडेंट्स को मुफ़्त आने-जाने की सुविधा देती है, उससे दूर-दराज के इलाकों के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा. इस स्कीम की मदद से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए बढ़ावा मिलेगा. मंत्री ने ड्रॉपआउट रेट कम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

