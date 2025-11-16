PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्‍त का इंतजार कर रहे किसानों को तारीख के ऐलान की खबर ने सुकून पहुंचाया है. पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के एक्‍स अकाउंट पर बताया गया है कि 19 नवंबर, बुधवार को 21वीं किस्‍त की राशि जारी की जाएगी. पीएम मोदी इस योजना के लाभार्थियों के खाते में दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर करेंगे. जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश समेत चार राज्‍यों के किसानों के 21वीं किस्‍त की राशि पहले ही भेज दी गई थी. बाढ़-बारिश जैसी आपदा से प्रभावित होने के चलते केंद्र सरकार ने ऐसा किया था. बाकी राज्‍यों के किसानों के खाते में अब बुधवार को राशि जारी की जाएगी. हालांकि सभी किसानों के खाते में 21वीं किस्‍त की राशि जारी नहीं की जाएगी.

ऐसे चेक करें, आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं?

योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं

यहां पर 'Beneficiary List' का ऑप्शन चुनें

अब यहां राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करें

इसके बाद आपको 'Get Report' पर क्लिक करना है

यहां आप अपना नाम देख सकते हैं. अगर नाम लिस्ट में है, फिर तो चिंता की बात नहीं. लेकिन अगर लिस्‍ट में नाम नहीं है तो आपके खाते में किस्त नहीं आएगी. लिस्‍ट में आपका नाम न होने के पीछे की कई वजहें हो सकती हैं.

किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये

अगर आपने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) में अब तक अपनी e-KYC नहीं करवाई है, तो 21वीं किस्‍त की राशि अटक सकती है. केंद्र ने स्‍पष्‍ट किया है कि बिना e-KYC कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी. इसके अलावा बैंक अकाउंट, आधार से लिंक नहीं होना, बैंक की डिटेल में कुछ गड़बड़ी होना जैसी कई वजहें हो सकती हैं. बहुत से किसानों की किस्त इस वजह से भी अटक सकती है क्योंकि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हों या फिर आवेदन के समय जानकारी सही तरीके से अपडेट न किए हों.

1. e-KYC नहीं कराई हो तो..

अगर आपने अब तक e-KYC नहीं कराया है, तो किस्त नहीं मिलेगी. अगर आपने अभी तक eKYC नहीं करवाई है, तो इसे तुरंत पूरा करें. आप दो तरीके से e-KYC कर सकते हैं. ऑनलाइन OTP के जरिये या फिर नजदीकी CSC सेंटर जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमेट्रिक eKYC भी करवा सकते हैं.

ऐसे ऑनलाइन करें e-KYC

पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं

यहां ‘eKYC' ऑप्शन पर क्लिक करें

अब आधार नंबर और कैप्चा डालें

आपके मोबाइल पर आया OTP डालकर सब्मिट कर दें

2. बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी हुई हो...

कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से 2,000 रुपये की किस्त जारी तो की जाती है, लेकिन वो किसानों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचती. इसके पीछे बैंक डिटेल में गड़बड़ी जैसे कारण हो सकते हैं. जैसे IFSC कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया है या फिर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा.

ऐसे में अपनी बैंक डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें. अगर कोई गलती दिखे तो आप पीएम किसान (PM Samman Nidhi Yojana-PMKSNY) पोर्टल या बैंक में जाकर अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं.

3. लैंड वेरिफिकेशन न कराया हो तो...

पीएम किसान पोर्टल पर आपकी जमीन से जुड़े दस्तावेज अपडेट और वेरिफाई होने चाहिए. अगर आपने अधूरी गलत या अधूरे दस्तावेज दिए हैं, तो नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है और आपको किस्त का पैसा नहीं मिलेगा. जिन किसानों की जमीन से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड या वेरीफाई नहीं हुए हैं, उनकी भी किस्त रोकी जा सकती है. सरकार अब गलत दस्तावेज से लाभ उठाने वाले किसानों को पहचानकर लिस्ट से बाहर कर रही है.

फार्मर रजिस्ट्री कराना भी जरूरी

अब सिर्फ पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना काफी नहीं है. सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को भी अनिवार्य कर दिया है. इसके तहत आपको राज्य सरकार की फार्मर रजिस्ट्री (PM Kisan Yojana Farmer Registry) में भी नाम दर्ज करवाना जरूरी है. इसके लिए आप CSC सेंटर या या 'Farmer Registry UP App' का इस्तेमाल करें.आप अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें और फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं.

