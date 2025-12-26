'टोंटी खोलकर नहीं ले जाइएगा', रात के अंधेरे में खाली हो रहा राबड़ी आवास, BJP ने ली चुटकी

बिहार में नई सरकार बनने के बाद केवल मंत्रिपरिषद ही नहीं बदला, बल्कि अब नेताओं के सरकारी ठिकानों का पता भी बदलने लगा है. राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने फैसला लिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला छोड़ना पड़ेगा. प्रशासन की ओर से इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और उनके लिए नया बंगला भी आवंटित कर दिया गया है. अब रात के अंधेरे में राबड़ी देवी के आवास से सामान खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

रात के अंधेरे में समान हो रहा शिफ्ट

रात के अंधेरे में समान शिफ्ट किया जा रहा है. 10 सर्कुलर रोड से सामान निकालने की शुरुआत हो गई है. छोटी गाड़ियों से पौधे और अन्य गार्डन का समान निकालने की तस्वीर समाने आई है. फिलहाल पौधे और गार्डन के फूल और गमले शिफ्ट किए गए हैं. राबड़ी देवी का आवास ऐसे समय में खाली किया जा रहा है, जब लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों फिलहाल पटना से बाहर हैं. राबड़ी देवी को आवास को खाली करने निर्देश पहले ही दे दिया गया था. 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग ने निर्देश दिया था. आज 25 दिसंबर को एक महीना पूरा हो रहा है. हालांकि, आरजेडी की तरफ से फिलहाल सामान शिफ्ट किए जाने को लेकर कुछ कंफर्म नहीं किया गया है.

गौशाला में भेजा जा रहा गार्डन का सामान

पटना में देर रात राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर हलचल देखी गई. सूत्रों के अनुसार, आधी रात के करीब चार से पांच गाड़ियों में सामान आवास से बाहर निकाला गया. इस शिफ्टिंग के दौरान मुख्य रूप से गार्डन से जुड़े पौधे और अन्य सामान छोटे ट्रकों और टेम्पो में भरकर गोला रोड स्थित एक गौशाला में अस्थायी रूप से रखा गया. इस गतिविधि ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, यह सामान शिफ्टिंग राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया का हिस्सा है. लालू परिवार को भवन निर्माण विभाग द्वारा 25 नवंबर को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया था. विभाग ने बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए हार्डिंग रोड पर आवास संख्या 39 आवंटित किया है. लालू परिवार पिछले 20 साल से इस आवास में रह रहा है.

राबड़ी देवी के आवास खाली करने पर BJP का तंज

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को रात के अंधेरे में खाली किए जाने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. बीजेपी का कहना है कि अगर सब कुछ नियम के मुताबिक था, तो आवास दिन के उजाले में क्यों नहीं खाली किया गया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है.

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि राबड़ी देवी रात में ही आवास क्यों खाली कर रही थीं. उन्होंने कहा कि दिन में मीडिया और जनता के सामने आवास खाली करने में क्या दिक्कत थी. क्या कुछ ऐसा था जिसे छिपाया जा रहा है? नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्ति का लंबे समय तक दुरुपयोग किया गया.

‘चोरों की तरह निकलना पड़ा'

नीरज कुमार ने अपने बयान में कहा कि लालू परिवार दिन के उजाले में कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई “खजाना” छुपाया गया था, जिसे रात में चुपचाप निकालना पड़ा.

नोटिस के बाद भी रात में ही क्यों कार्रवाई?

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राबड़ी देवी को जब आवास खाली करने का नोटिस मिला, तो इतनी फजीहत के बाद भी अगर आवास खाली किया गया, तो वह भी रात में, छुपकर. उन्होंने मांग की कि राबड़ी देवी सामने आकर जनता को बताएं कि सरकारी संपत्ति का किस तरह इस्तेमाल किया गया.

टोंटी खोलकर नहीं ले जाइएगा- नीरज कुमार

अपने बयान के अंत में नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा, “ध्यान रखिएगा, टोंटी खोलकर नहीं ले जाइएगा.” इस टिप्पणी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है. वहीं, राजद की ओर से इस बयान पर अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द पलटवार हो सकता है.