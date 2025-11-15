विज्ञापन
PM-Kisan 21st Installment Date: 21वीं किस्‍त की तारीख का ऐलान, 3 दिन बाद किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये, पीएम मोदी करेंगे जारी

PM Kisan Samman Nidhi की 21वीं किस्‍त का इंतजार देश के लाखों किसानों को पिछले कुछ हफ्तों से था. एक्‍स अकाउंट पर इस योजना की 21वीं किस्‍त की तारीख का ऐलान किया गया है.

PM Kisan Yojana 21st installment Date Announcement: बिहार चुनाव के नतीजे घोषित होते ही पीएम किसान योजना की 21वीं किस्‍त का इंतजार भी खत्‍म हो गया. सरकार ने पीएम किसान सम्‍मान निधि की 21वीं किस्‍त की राशि जारी होने की तारीख का ऐलान कर दिया है. पीएम किसान सम्‍मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के एक्‍स अकाउंट पर बताया गया है कि इस योजना की 21वीं किस्‍त 3 दिन बाद 19 नवंबर को जारी की जाएगी. देश के लाखों किसानों को पिछले कुछ हफ्तों से PM-Kisan योजना की 21वीं किस्‍त का इंतजार था. इस अपडेट से उन किसानों ने राहत की सांस ली है.

19 नवंबर को खाते में आएगी PM-Kisan की 21वीं किस्‍त

देश के लाखों किसानों का इंतजार 19 नवंबर को खत्‍म हो रहा है. पीएम किसान योजना की किस्‍त ट्रांसफर होने की तारीख के साथ ही कुछ जरूरी जानकारी दी गई है. रजिस्‍ट्रेशन को लेकर किसानों को कुछ निर्देश दिए गए हैं.

एक्‍स पोस्ट में लिखा गया है,'पीएम-किसान की 21वीं किस्त का हस्तांतरण 19 नवंबर 2025 को. कृपया लिंक पर क्लिक करें और अभी रजिस्टर करें.' इसपर क्लिक करने के बाद ये रजिस्‍ट्रेशन की लिंक वाली वेबसाइट पर ले जाता है.

ऐसे देखें, लिस्‍ट में आपका नाम है या नहीं

  • पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
  • होमपेज पर 'किसान कॉर्नर' विकल्प पर क्लिक करें.
  • उस सेक्शन में 'लाभार्थी सूची' का लिंक होगा, उसे क्लिक करें.
  • अब यहां राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव वगैरह जानकारी दर्ज करें
  • इसके बाद कैप्चा कोड भरें और सब्मिट पर क्लिक कर दें.
  • यहां आपको लाभार्थी सूची आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी.

हर साल 3 किस्‍तों में दिए जाते हैं 6,000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत हर साल सरकार किसानों को 6,000 रुपये देती है. ये राशि उन्‍हें तीन किस्तों में जारी की जाती है. हर चार महीने में उनके खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में जारी हुई थी, जबकि अक्‍टूबर से ही किसानों को 21वीं किस्‍त का इंतजार था.

