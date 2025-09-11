PM Kisan 21st installment: क्या दिवाली से पहले किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये, 21वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट

मोदी सरकार ने नवरात्रि शुरू होने से पहले ही पूरे देश को बड़ा गिफ्ट दिया है. 22 सितंबर से नई GST Rates लागू होगी, जिससे रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. लेकिन किसानों को दिवाली पर एक और तोहफा मिल सकता है. ये तोहफा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment), जिसका देशभर के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

किसानों के बीच इस बात की चर्चा है कि आखिर कब मोदी सरकार पीएम किसान किसान की अगली किस्त(PM-Kisan Next Installment) के 2000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजने वाली है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी ताजा अपडेट...

पिछली बार अगस्त में आई थी किस्त

बता दें कि सरकार ने 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की थी. इस दौरान 9.71 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे. सिर्फ बिहार में ही 75 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिला था.अब किसानों की निगाहें पीएम किसान की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st installment)पर टिकी हैं.

दिवाली से पहले मिल सकता है 21वीं किस्त का पैसा?

पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो सरकार अगस्त से नवंबर के बीच ही किसानों के खातों में पैसा भेजती रही है. कभी अगस्त, कभी अक्टूबर तो कभी नवंबर में किस्त आई है. 2024 में 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को आई थी, 2023 में 15 नवंबर को और 2022 में 17 अक्टूबर को. इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है और नवंबर में भी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana-PMKSNY)की किस्त जारी कर सकती है. हालांकि अभी आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है.

बिहार चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान

बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग सितंबर के आखिर तक तारीखों का ऐलान कर सकता है. आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार किसानों के खाते में पैसा भेज सकती है. यही वजह है कि उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर में ही किसानों को 2000 रुपये की अगली किस्त (PM-Kisan Samman Nidhi Next Installment) मिल सकती है.

पीएम किसान योजना क्या है?

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana 2025) के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की मदद दी जाती है. यह पैसा तीन किस्तों में 2000-2000 रुपये करके सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है. योजना फरवरी 2019 से शुरू हुई थी और अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं.

इन किसानों का फंस सकता है पैसा

अगर किसान ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC Update)नहीं करवाते, आधार को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करते या भूमि सत्यापन पूरा नहीं करते तो उनका पैसा अटक सकता है. इसलिए समय रहते ये सारे काम पूरी कर लेना जरूरी है.

ऐसे चेक करें किस्त का स्टेटस

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आई है या नहीं तो इसके लिए pmkisan.gov.in पर जाकर Farmers Corner में Beneficiary Status पर क्लिक करें और आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें. साथ ही 'Beneficiary List' ऑप्शन में जाकर आप अपने गांव की पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं.

कोई परेशानी तो इस हेल्पलाइन की ले सकते हैं मदद

अगर किसी किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment) से जुड़ी दिक्कत आ रही है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है या मेल कर सकता है.

टोल फ्री नंबर: 155261, 1800115526

हेल्पलाइन नंबर: 011-23381092

ईमेल: pmkisan-ict@gov.in

किसानों को अब बस इंतजार है कि सरकार दिवाली से पहले उन्हें खुशखबरी दे. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक ऑफिशियल तारीख का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन ये तय है कि जल्द ही पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में आने वाला है.