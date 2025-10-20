विज्ञापन
विशेष लिंक

PM Kisan 21st Installment: दिवाली पर किसानों के खाते में आएंगे दो हजार रुपये? ऐसे चेक करें पीएम किसान योजना का स्टेटस

PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का करोड़ों किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि पीएम मोदी दिवाली के मौके पर किसानों को ये दोहफा दे सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
PM Kisan 21st Installment: दिवाली पर किसानों के खाते में आएंगे दो हजार रुपये? ऐसे चेक करें पीएम किसान योजना का स्टेटस
पीएम किसान योजना की किस्त हो सकती है जारी

PM Kisan 21st Installment: केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनमें से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है. ये रकम साल में तीन अलग-अलग किस्तों में जारी की जाती है. अब करोड़ों किसानों को इस योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के दिन यानी आज ही पीएम किसान योजना की अगली किस्त किसानों के खाते में पहुंच सकती है. अगर ऐसा वाकई होता है तो ये किसानों के लिए दिवाली का तोहफा होगा. आइए जानते हैं कि कैसे किसान अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. 

दिवाली का तोहफा देंगे पीएम मोदी?

देशभर के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है. जिनके पास खुद की खेती वाली जमीन है, वो तमाम किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं. हर बार पीएम मोदी खुद अपने हाथों से देशभर के किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा ट्रांसफर करते हैं. इस बार भी किसानों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, माना जा रहा है कि पीएम मोदी दिवाली की शाम किसानों के खाते में दो हजार रुपये ट्रांसफर कर उन्हें दिवाली का तोहफा दे सकते हैं. 

इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की थी, इसमें 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को डीबीटी के माध्यम से ₹20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की गई थी. 

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है, ऐसे में किसानों को अपना स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए. जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि उनके खाते में पैसे आएंगे या फिर नहीं. 

  • सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट  pmkisan.gov.in पर जाएं 
  • इसके बाद आपके सामने PM Kisan योजना का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा
  • होमपेज पर आपको 'Know Your Status' का विकल्प नजर आएगा, इस पर क्लिक करें
  • क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा और OTP दर्ज करें.
  • यहां आप पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक कर सकते हैं. 

8वें वेतन आयोग से तीन गुना बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी? जानें कब तक मिलेगी खुशखबरी

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया या फिर जो जिन्होंने गलत जानकारी भरी है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा कुछ किसानों ने गलत बैंक खाता नंबर और IFSC कोड दर्ज किया है, जिससे उनकी किस्त रुक जाती हैं. इसीलिए स्टेटस चेक करना जरूरी होता है. 

ऐसे करें ई-केवाईसी 

  • सबसे पहले, PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर आपको Farmers Corner सेक्शन दिखाई देगा, इसमें eKYC पर क्लिक करें
  • इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और फिर Search पर क्लिक करें
  • ऐसा करने के बाद आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी और स्क्रीन पर इसकी जानकारी भी दिखेगी
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Kisan 21st Installment, PM Kisan 21st Installment Date, PM Kisan 21st Installment Diwali
Get App for Better Experience
Install Now