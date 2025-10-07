सिर्फ एक मिस कॉल से पता चलेगा आपका PF बैलेंस, EPFO ने जारी किया बड़े काम का नंबर ,फटाफट कर लें नोट

अगर आपको PF बैलेंस चेक करने के लिए हर बार वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करना पड़ता है, तो अब आपके लिए एक आसान तरीका आ गया है. अब न वेबसाइट पर टाइम खराब करना पड़ेगा, न उमंग ऐप या कियॉस्क पर लाइन लगानी होगी. क्योंकि EPFO ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है, जिस पर बस एक मिस कॉल देने से आपके PF अकाउंट की पूरी जानकारी आपके फोन पर आ जाएगी.

फोन में सेव कर लें ये काम का नंबर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए 9966044425 नंबर जारी किया है. इस नंबर पर आप सिर्फ एक मिस कॉल दें और कुछ सेकंड में आपके मोबाइल पर SMS आ जाएगा, जिसमें आपका PF बैलेंस और आखिरी कॉन्ट्रीब्यूशन की जानकारी होगी.

इस सर्विस का फायदा वही कर्मचारी उठा सकेंगे जिनका मोबाइल नंबर EPFO रिकॉर्ड में पहले से रजिस्टर्ड है. यानी मिस कॉल उसी नंबर से करनी होगी जो आपके PF अकाउंट से जुड़ा है.

बिना इंटरनेट भी चेक कर सेकेंगे बैलेंस

EPFO की यह नई सर्विस खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो बार-बार पोर्टल और ऐप पर लॉगिन नहीं करना चाहते. अब गांव, छोटे शहरों या फैक्टरियों में काम करने वाले कर्मचारी भी बस एक मिस कॉल देकर अपने PF बैलेंस की जानकारी तुरंत पा सकेंगे.

EPFO का कहना है कि इस सर्विस का मकसद कर्मचारियों को तेज, आसान और बिना झंझट का तरीका देना है. ताकि उन्हें छोटी-छोटी जानकारी के लिए घंटों वेबसाइट या ऐप पर समय न खराब करना पड़े. इसके साथ ही कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल और सुविधाजनक सर्विस दी जा सके.

इन तरीकों से भी चेक कर सकते हैं PF बैलेंस

अगर आप मिस कॉल सर्विस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो EPFO की दूसरी सर्विस के जरिये भी PF बैलेंस चेक कर सकते हैं. आप उमंग ऐप, EPFO की वेबसाइट या SMS सर्विस से भी अपना बैलेंस जान सकते हैं.

SMS से जानकारी पाने के लिए अपने मोबाइल से टाइप करें:

EPFOHO UAN ENG और इसे 7738299899 पर भेज दें.

यहां "ENG" का मतलब English है. अगर आप अपनी भाषा में जानकारी चाहते हैं तो "ENG" की जगह अपनी भाषा का कोड लिखें जैसे हिंदी के लिए HIN, मराठी के लिए MAR आदि.

EPFO समय-समय पर अपनी सर्विस में नए बदलाव लाता रहता है ताकि कर्मचारियों को तेज, भरोसेमंद और आसान सुविधा मिल सके. मिस कॉल सर्विस से करोड़ों कर्मचारियों को अब PF बैलेंस जानने के लिए किसी झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें- PF Withdrawal Rules: नौकरी के दौरान कब-कब और कितनी बार निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें नियम

नौकरी बदलने पर PF का पैसा निकालना चाहिए या नहीं? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात, जानिए पेंशन पर क्या होगा असर