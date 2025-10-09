देश भर में आज पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी, दिल्ली-मुंबई से लेकर बिहार-यूपी तक...जानें अपने शहर का नया रेट

Petrol And Diesel Prices In India: हर दिन की तरह आज यानी 10 अक्टूबर को इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल -डीजल के नए दाम लागू किए हैं. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा हर दिन पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट जारी किए जाते हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं. दिल्ली,मुंबई,चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें (Petrol and Diesel Rate Today) आज बदल गई हैं हैं.

आज आपके शहर में क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमतें

आज कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, तो कुछ जगहों पर इनके दाम घटे हैं. वहीं, कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में घर से निकलने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में आज पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) किस भाव पर मिल रहा है. तो चलिए जानते हैं....

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम में आज कोई खास बदलाव नहीं किया है. दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 100.90 रुपये और डीजल 10 पैसे बढ़कर92.49 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

हर दिन क्यों बदलते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

बता दें कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रोजाना होने वाला बदलाव इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट, केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स, रिफाइनिंग खर्च और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के आधार पर तय होते हैं.

देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल का भाव (Petrol-Diesel Rate Today)

बिहार में पेट्रोल 106.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

यूपी में पेट्रोल 95.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.30 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

झारखंड में पेट्रोल 98.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.44 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

महाराष्ट्र में पेट्रोल 105.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

पंजाब में पेट्रोल 98.07 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

राजस्थान में पेट्रोल 105.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.66 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 100.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

मध्यप्रदेश में पेट्रोल 106.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

केरल में पेट्रोल 107.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.96 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

पश्चिम बंगाल में पेट्रोल 105.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.11 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.



SMS के जरिए पता करें पेट्रोल-डीजल का भाव

अगर आप पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत जानना चाहते हैं, तो आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर अपने शहर के रेट देख सकते हैं. इसके अलावा, आप इन कंपनियों के मोबाइल ऐप पर जाकर कुछ ही सेकंड में अपने इलाके की पेट्रोल-डीजल की कीमतें पता कर सकते हैं. अगर आप अपने शहर में आज के पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol and Diesel Rate Today in India) जानना चाहते हैं तो SMS के जरिए ये जानकारी मिल सकती है.

आप घर बैठे पेट्रोल-डीजल (Petrol and Diesel Rate Today in India) का रेट पता करने के लिए SMS सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप इंडियन ऑयल के कस्टमर हैं तो RSP के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेज सकते हैं. अगर BPCL के कस्टमर हैं तो RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजकर पेट्रोल-डीजल के लेटेस्ट दाम जान कर सकते हैं. वहीं, अगर HPCL के कस्टमर हैं तो आप HP Price लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर पेट्रोल और डीजल के दाम पता कर सकते हैं.