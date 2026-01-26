26 January Petrol Diesel Rates on Republic Day: आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) के दिन देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं. दिल्‍ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई समेत देशभर के शहरों के लिए तेल मार्केटिंग कंपनियां हर दिन रेट जारी करती हैं, जिसमें आज बदलाव देखा गया है. कुछ शहरों में तो प‍ेट्रोल के दाम में 22 से 26 पैसे की गिरावट देखी गई है, जबकि डीजल के दाम में भी 30 पैसे तक की गिरावट देखी जा रही है. अगर आप भी अपनी कार, बाइक या किसी अन्‍य वाहन में पेट्रोल-डीजल भरवाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके ही लिए है.

कहां कितना सस्‍ता हो गया पेट्रोल-डीजल?

दिल्‍ली-एनसीआर में पेट्रोल और डीजल के दाम में 22 से 28 पैसे तक कम हुए हैं. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 22 पैसे सस्‍ता हो गया है और ये करीब 94.90 रुपये/लीटर के भाव बिक रहा है. गौतमबुद्ध नगर जिले में ही डीजल के दाम में 28 पैसे की गिरावट देखी जा रही है और इसकी कीमत 88.01 रुपये/लीटर हो गई है. हालांकि गाजियाबाद में पेट्रोल 31 पैसे की बढ़त के साथ 94.75 रुपये/लीटर और डीजल 35 पैसे की बढ़त के साथ 87.86 रुपये/लीटर बिक रहा है.

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल-डीजल के कीमतों में बहुत अंतर नहीं दिख रहा है, जबकि बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 12 पैसे गिरावट के साथ 105.58 रुपये लीटर हो गया तो डीजल 1 पैसे बढ़त के साथ 91.82 रुपये लीटर बिक रहा है.

दिल्‍ली-नोएडा समेत आपके शहर में पेट्रोल के दाम | Petrol Price Today

दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये/लीटर

मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये/लीटर

चेन्नई में पेट्रोल 100.76 रुपये/लीटर

कोलकाता में पेट्रोल 104.95 रुपये/लीटर

नोएडा में पेट्रोल 94.90 रुपये/लीटर

गाजियाबाद में पेट्रोल 94.75 रुपये/लीटर

पटना में पेट्रोल 105.58 रुपये/लीटर

दिल्‍ली-नोएडा समेत आपके शहर में डीजल के दाम| Diesel Price Today

दिल्ली में डीजल 87.62 रुपये/लीटर

मुंबई में डीजल 89.97 रुपये/लीटर

चेन्नई में डीजल 92.35 रुपये/लीटर

कोलकाता में डीजल 91.76 रुपये/लीटर

नोएडा में डीजल 88.01 रुपये/लीटर

गाजियाबाद में डीजल 87.86 रुपये/लीटर

पटना में डीजल 91.82 रुपये/लीटर

ये भी पढ़ें: Gold-Silver Price: सोना 1.54 लाख पार, चांदी ने रचा इतिहास, एक हफ्ते में बदल गई तस्वीर