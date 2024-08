बिहार सहित इन राज्यों में आज फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या हैं नए रेट्स

Petrol Diesel Price Today: आज यानी 12 अगस्त 2024 को बिहार सहित कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा हुआ है. सरकारी तेल कंपनियों ने हर दिन की तरह सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए गए हैं. क्या आप जानते हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम क्या हैं? अगर नहीं तो गाड़ी के टंकी फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप जाने से पहले पता कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल किस भाव पर मिल रहा है.

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के भाव (Petrol-Diesel Price)

आज देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है.

बिहार सहित इन राज्यों में पेट्रोल-डीजल महंगा

बिहार में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 4 पैसे बढ़कर 107.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 3 पैसे बढ़कर 93.92 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं, महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम (Petrol Price In Maharashtra Today) 1 रुपये 1 पैसे बढ़कर 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Maharashtra Today) 97 पैसे बढ़कर 104.88 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. इसके अलावा गोवा, ओडिशा, राजस्थान और तंलंगाना में पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ गए हैं.

घर बैठे जानें पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Rate Today)

क्या आप जानना चाहते हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? आपको पेट्रोल पंप पर जाने की ज़रूरत नहीं है.अब आप आसानी से घर बैठे पेट्रोल-डीजल के दाम जान सकते हैं. बस अपना मोबाइल फोन निकालिए और एक SMS भेजिए.इससे कुछ ही सेकंड में आपको आपके शहर के पेट्रोल और डीजल के ताज़ा दाम मिल जाएंगे.

इंडियन ऑयल के कस्टमर: RSP के साथ अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर भेजें.

BPCL के कस्टमर: RSP लिखकर 9223112222 पर भेजें.

HPCL के कस्टमर: HP Price लिखकर 9222201122 पर भेजें.

उदाहरण के लिए अगर आप इंडियन ऑयल के कस्टमर हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपको 9224992249 पर RSP DEL (RSP और फिर दिल्ली का कोड) लिखकर भेजना होगा.